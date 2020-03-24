قلق من تسريب مكبرات الصوت أسراراً خاصة بالعمل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نصحت شركة محاماة في المملكة المتحدة الموظفين بإيقاف تشغيل أجهزة الصوت الذكية مثل إليكسا ومساعد غوغل الصوتي أثناء العمل من المنزل، وذلك بعد بدء ملايين الناس العمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، خوفا من تسريب المحادثات السرية والحساسة الخاصة بالعمل، حيث تستمع مكبرات الصوت الذكية إلى المحادثات عادة لـ "تحسين ميزات التعرف على الصوت" وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأوضح مسؤول في الشركة أن الخوف من الاختراق يكون أكبر في الأجهزة الرخيصة ضعيفة الحماية للعملاء بالدرجة الأولى أكثر من أجهزة كـ "أليكسا" وغيرها.

حيث وجدت دراسة سابقة أن هذه الأجهزة تعمل حتى 19 مرة يوميا بمتوسط 43 ثانية في كل مرة بالكلمات التي يساء فهمها من الأشخاص الذين يتحدثون في نفس الغرفة أو ما تسمعه هذه الأجهزة من التلفاز.

وأجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على إغلاق مكاتبها، ما أجبر الموظفين على العمل من المنزل، وهو ما يترك أرباب العمل قلقين بشأن الخصوصية والأمان.