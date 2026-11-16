زلزال يضرب «الموساد».. موجة استقالات وإقالات جماعية طالت قادة الصف الأول

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أكثر من عشرة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يكسرون حاجز الصمت، ويرسمون صورة مقلقة للجهاز تحت قيادة اللواء احتياط رومان غوفمان؛ بدءاً من موجة رحيل قيادات الصف الأول، مروراً بمشروع «الهجرة الطوعية» من غزة، وصولاً إلى إطلاع رجال أعمال على أخطر الأسرار الاستخباراتية: «الضرر الذي يلحقونه بالموساد جنوني».

«إلى رجال ونساء الموساد، إليكم أنتم؛ أنتم الصوت الهادئ والقوي لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي». بهذه الكلمات التي بدت حينها، وفقاً لتقرير القناة، بمثابة إعلان نوايا احتفالي، استهل اللواء (احتياط) رومان غوفمان مهام منصبه رئيساً لجهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة (الموساد)، واصفاً الجهاز الذي تسلمه بأنه قوي، ثاقب الفكر، مبدع وحازم. غير أن الرياح تعصف اليوم، بعد مضي قرابة ستة أشهر على توليه المنصب، داخل أروقة الجهاز كما لم تعصف من قبل؛ إذ بلغت الهزة حداً من العمق دفع أكثر من عشرة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الجهاز الاستخباراتي إلى إزاحة طرف من ستار السرية المضروب حول الموساد، وكشف النقاب عن تحركات يقولون إنها تغير هوية الجهاز من الداخل، وفق ما كشفته القناة أول من أمس السبت في «النشرة المركزية».

زلزال في قمة الهرم

ويتابع تقرير القناة أنه في الفترة الوجيزة التي أعقبت دخول غوفمان إلى مكتبه، أُقيلت سلسلة من القيادات العليا في قمة الجهاز أو أٌجبرت على الاستقالة. وفي مكان هؤلاء، صعّد رئيس الموساد الجديد ضباطاً آخرين واستقطب شخصيات من خارج المؤسسة، وتحديداً من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية. وتضم «الخلية المقربة» (الطاقم الاستشاري المصغر) الحالية لغوفمان: رجل تقنية (هايتك) ذا توجهات يمينية، وأحد المقربين الموثوقين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومستشاراً استراتيجياً يعرفه غوفمان منذ خدمته في الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن أستاذ جامعي متخصص في الاستراتيجية العسكرية.

وتشمل قائمة المغادرين بعضاً من أقوى الأسماء وأكثرها خبرة وتمرساً في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي:

(أ): نائب رئيس الموساد، الذي كان يُنظر إليه باعتباره المرشح الطبيعي لخلافة رئيس الجهاز.

(ك): رئيسة هيئة الاستخبارات في الجهاز.

(ي): رئيس هيئة إيران.

(د): رئيس هيئة العمليات.

ويمكن الكشف الآن أن رئيسي هيئتين إضافيين باتا في طريقهما إلى خارج الجهاز؛ الأول هو مراقب الموساد (الذي يحمل رتبة رئيس هيئة وعضو في المنتدى المصغر لرؤساء الهيئات)، أما الثاني فهو رئيس هيئة آخر يعتزم إعلان استقالته هذا الأسبوع.

وفي حين تدافع أوساط داخل الموساد عن هذه الخطوات بالقول إن غوفمان يرغب في تشكيل «خليته القيادية» الخاصة وأن الأمر لا يعدو كونه عملية طبيعية لتبادل الحرس، يصر مسؤولون في الجهاز على أن موجة استقالات وإقالات بهذا الحجم وفي فترة زمنية قصيرة للغاية تُعد حدثاً غير مسبوق في تاريخ المؤسسة.

ليس ابن الجهاز

ويعلق (ي)، وهو مسؤول كبير سابق في الموساد، قائلاً: «ثمة مشكلة حقيقية؛ فغوفمان ليس ابن الجهاز، ولم ينشأ في الشاباك (جهاز الأمن العام)، ولم يأتِ حتى من أروقة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي. وفي هذا التوقيت الحساس تحديداً، جرى تسريح معظم مراكز الخبرة ومديري الهيئات إلى منازلهم. عندما لا تعرف طبيعة الجهاز وآليات عمله، عليك أن تحيط نفسك بمن يعرفون، وأن تأتي لتتعلم.. هل تظن أن الموساد عزبة والدك؟».

ويضيف (ش)، وهو مسؤول رفيع سابق آخر، في نقد لاذع: «لو كنت تتحدث عن جهاز مريض، غير مقاتل، يفتقر إلى المبادرة والروح الهجومية، لقلتُ: ربما يكون التغيير مبرراً. ولكن عندما تأتي إلى مؤسسة فائقة الكفاءة، نفذت عملية تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي، إلى جانب عمليات كثيرة أخرى لا يمكن الحديث عنها، فإنك تتساءل: هل يعقل أنك مجرد شخص مرتبك؟».

«الهجرة الطوعية» في قلب الموساد

يمكننا هنا كشف النقاب عن تعيين (ي)، وهو ضابط موساد سابق لم يحصل على ترقية في عهد الرئيس السابق للجهاز ديدي برنيع فغادر الخدمة، قبل أن يعيده غوفمان مؤخراً لتولي مهمة تنسيق الجهود الرامية إلى إيجاد دول تستوعب سكان قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع يقوده «مجلس الأمن القومي» ويُعرف بلغة ملطفة باسم «الهجرة الطوعية».

ويحضر (ي) اجتماعات المنتدى الرفيع لرؤساء الهيئات، وهو ما يثير غلياناً غير مسبوق داخل الجهاز. ويقول مسؤول سابق: «هناك معارضون شرسون لهذا التوجه داخل منتدى رؤساء الهيئات؛ بل إن بعضهم يصف مشروع الهجرة الطوعية بأنه "راية سوداء" (أمر غير قانوني أو غير أخلاقي بالمعنى العسكري الإسرائيلي) ترفرف فوق المنتدى».

وكانت هذه الخطوة قد بدأت فعلياً عام 2025، حين طلب رئيس الوزراء من الموساد الدخول في هذا الملف إبان ولاية برنيع، لكن الخطوة قوبلت آنذاك بمعارضة شاملة من جميع رؤساء الهيئات الذين حذروا من أنها ستكون «خطيئة تاريخية تندم عليها الأجيال». وتجمدت الخطة حينها، غير أن غوفمان أعاد إحياءها بكل قوة وعيّن لإدارتها منسقاً خاصاً استُدعي من التقاعد.

ويقول (ت)، وهو مسؤول كبير سابق في الجهاز: «الموساد يقحم نفسه في عوالم شبه سياسية ينقسم حولها نصف المجتمع الإسرائيلي. هل تريد حقاً التورط في عمليات سياسية داخل الساحة الفلسطينية؟ أنا لا أتحدث هنا عن إحباط هجوم تخطط له حماس، بل أتحدث عن الانخراط في مسارات سياسية بحتة».

ومن جانبه، يوضح رامي إينرا، الرئيس السابق لشعبة الأسرى والمفقودين في الموساد: «إن فكرة الهجرة الطوعية التي نجح ترامب في تمريرها كانت فكرة موغلة في الوهم، ولا تزال كذلك. إلى أين سيهاجر هؤلاء الذين نريد إخراجهم من غزة؟".

رجال أعمال في «قدس الأقداس»

ثمة قضية أخرى تؤرق كبار مسؤولي الجهاز، وتتمثل في حضور مستشارين خارجيين ورجال أعمال داخل أكثر المنتديات سرية وحساسية. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن بعض المستشارين الذين استقدمهم غوفمان كانوا متورطين في مبادرات فاشلة في قطاع غزة خلال حرب «السيوف الحديدية»، مثل مشروع إنشاء «المدينة الإنسانية» في رفح، ومنظمة إغاثة.

ويمكن الكشف الآن أن هؤلاء المدنيين، ومن بينهم رجال أعمال ذوو توجهات يمينية مقربون من رئيس الوزراء، يشاركون في سابقة تاريخية في اجتماعات المنتدى القيادي الأعلى للموساد. ويعلق (ت) على ذلك بالقول: «إذا أراد رئيس الجهاز استشارة أشخاص من الخارج، فهذا أمر مقبول تماماً؛ لكن لم يسبق لأي رئيس موساد أن أدخل مدنيين إلى منتدى رؤساء الهيئات. هؤلاء رجال أعمال لديهم مصالح أخرى، وهم يطلعون اليوم على أخطر الأسرار وأكثرها حساسية. هذا لم يحدث قط في تاريخ الجهاز».

في المقابل، تدافع مصادر داخل الموساد عن هذه الخطوة باعتبار توسيع دائرة المشورة أمراً ضرورياً، وتقول: «لقد فوجئت دولة إسرائيل خلال الحرب بقضية مضيق هرمز؛ ولو كان لدينا مستشارون اقتصاديون خارجيون حينها، لربما أدركنا مبكراً أن الأمور تتجه إلى هذا المسار».

الجبهة الإيرانية

سجل الموساد في السنوات الأخيرة سلسلة من النجاحات العملياتية البارزة، بدءاً من عملية تفجير أجهزة البيجر وصولاً إلى اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران. وعلى الضفة الأخرى، يواجه غوفمان انتقادات حادة لدفعه نحو خطة لإسقاط النظام الإيراني عبر الاستعانة بالأكراد؛ وهي عملية أُلغيت قبل أن ترى النور، ويرى كثيرون في مجتمع الاستخبارات أنها لم تكن واقعية منذ البداية.

ووفقاً للقناة، يبدو اليوم أن هذه الخطة تعود إلى الحياة مجدداً؛ ففي الأسبوع الماضي، طار غوفمان إلى الولايات المتحدة في محاولة لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى خيار الحرب في إيران، في وقت لا يخفي فيه نتنياهو نيته المحاولة مجدداً لإسقاط النظام الإيراني.

ويكشف مصدر أمني رفيع أنه في شهر فبراير الماضي، طرح غوفمان، الذي كان يشغل حينها منصب السكرتير العسكري لنتنياهو، فكرته الخاصة لإسقاط النظام في طهران. ويقول المصدر: «جاء غوفمان بفكرة خيالية لا يمكن أن يطرحها إلا شخص يجهل طبيعة المنطقة تماماً. كل من يفقه شيئاً في هذا المجال يدرك أنه لا توجد فرصة ولو بنسبة نصف في المئة لنجاح مثل هذا المخطط. حينها قال له كبار مسؤولي الموساد بتهكم: "تفضل، امضِ قدماً فيها"، فحاول الترويج لها لكنه قوبل برفض قاطع ومُني بفشل ذريع».

تكتيكي مخادع

ووفقاً لتقرير القناة، وصل غوفمان إلى قمة الموساد بعد مسيرة عسكرية لافتة في سلاح المدرعات، لكنه يفتقر إلى أي خبرات قيادية واسعة ذات صبغة استخباراتية. ويُعرف عنه أنه ضابط لامع ومبادر، لكنه يعمل أحياناً في «المناطق الرمادية». وحين سُئل في السابق عن سبب اختيار نتنياهو له تحديداً لهذا المنصب، أجاب بثقة: «لأنني رجل خداع ومناورة (تكتيكي مخادع)».

ويفسر (ت) هذا الأسلوب قائلاً: «الأمور التي تُعد في عرف رجال الموساد "سوداء" ومحظورة تماماً، تبدو في نظره "رمادية فاتحة". ففيما يتعلق بالمنظومة القيمية لما هو مسموح وما هو ممنوع، وأي غاية تبرر الوسيلة، فإنه يغرد خارج السرب تماماً».

وعلى النقيض من ذلك، تصر مصادر في الموساد على أن هذا التغيير إيجابي ومطلوب: «من الصعب على البعض تقبّل رئيس موساد يفكر خارج الصندوق، ويتسم بالإبداع والروح الهجومية، ولا ينتمي إلى "النخبة المغلقة" (الشِلَّة) المعتادة. لقد قرر ألا يقتصر عمل الموساد على ساحات تشغيل المقاتلين الأجانب، بل وضع ثقله في تعزيز الاعتماد على الكوادر الإسرائيلية الخالصة وبناء تحالفات مع دول إضافية».

والواقع أن غوفمان ليس أول رئيس للموساد يأتي من خارج صفوفه؛ فقد سبقه الجنرال مئير داغان، الذي أثار تعيينه في البداية عاصفة من الانتقادات قبل أن يُصنف لاحقاً كأحد أنجح رؤساء الجهاز. ويقر مسؤول سابق بذلك قائلاً: «هذا صحيح، لكن داغان نفسه قال لنا جميعاً قبل مغادرته المنصب: "لقد كنت رئيس موساد سيئاً للغاية في العامين الأولين". لقد كان كبيراً بما يكفي ليعترف بذلك؛ ففي البداية دخل بفظاظة عسكرية، واستغرق الأمر منه وقتاً ليدرك أنه يقود مؤسسة مدنية لا ثكنة عسكرية».

اليوم، يراقب كثيرون داخل الجهاز ما يجري بقلق بالغ. ويختتم (و)، وهو مسؤول رفيع سابق، المشهد بمرارة قائلاً: «إن الضرر الذي يلحقونه بالموساد هنا جنوني ومؤسف، إنه أمر يدمي القلب حقاً. المرؤوسون يراقبون ما يحدث ولا يوافقون عليه. وفي الموساد، عندما يرفض الكادر ما يجري، فإنه ببساطة يغادر؛ يقول الأفراد لأنفسهم: "حسناً، لقد فهمت الرسالة، هذا المكان لم يعد يناسبني"، ثم يمضون إلى منازلهم.. فالبدائل أمامهم متاحة في الخارج».