أرسل نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة «أنثروبيك» معلومات مضللة وبلاغاً كاذباً حول جريمة قتل غامضة عبر الموقع الإلكتروني لشرطة فيلادلفيا، وذلك أثناء خضوعه لاختبارات أتمتة وتقييم مستقلة.

ووفقاً لشبكة «فوكس بيزنس»، أفادت إدارة شرطة فيلادلفيا بأن «أنثروبيك» أخطرت السلطات بالواقعة في 7 أكتوبر، موضحة أن هذا البلاغ أُرسل تلقائياً نتيجة عملية فحص واختبار مؤتمتة لنماذجها.

وقالت الشرطة في بيان رسمي: «جرى تصنيف البلاغ فوراً كرسالة غير مرغوب فيها (Spam)، ولم يُحل إطلاقاً إلى مركز متابعة الجرائم الفوري للتدقيق الجنائي أو المتابعة الأمنية».

وتتزامن هذه الواقعة مع تنامي المخاوف التقنية وتقارير تحذر من سلوكيات غير متوقعة لـ«وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين» أثناء تفاعلهم مع أنظمة تجارية وحكومية حساسة.

تفاصيل البلاغ الوهمي

أوضحت الشرطة أن البلاغ الكاذب أُرسل عبر بوابة PhillyUnsolvedMurders.com، وهي منصة مخصصة لجمع الأدلة والمعلومات حول جرائم القتل غير المحسومة. وبدا البلاغ، المؤرخ في 18 يوليو 2026، وكأنه وارد من شاهد عيان محتمل يمتلك خيوطاً تقود لحل إحدى الجرائم.

وأكدت الأجهزة الأمنية عدم وجود أي مؤشرات أو أدلة تفيد باختراق النموذج لأنظمتها الداخلية أو وصوله غير المصرح به إلى بيانات أمنية حساسة.

وكشفت «أنثروبيك» في تقرير فني نُشر الجمعة أن نموذجها «كلود هايكو 4.5» كُلّف بتنفيذ مهام تصفح وتفاعل عشوائية على صفحات ويب حية، لينتهي به المطاف في الموقع المخصص لبلاغات جرائم القتل.

ثغرة في قيود السلامة والأمان

أقرت الشركة بأن التوجيهات الأمنية الصارمة للنموذج منعته صراحة من تسجيل الدخول، أو إنشاء حسابات، أو إدخال بيانات شخصية، أو تنفيذ عمليات شراء، أو «تقديم أي مدخلات تخريبية»؛ إلا أن قيود السلامة لم تتضمن حظراً صريحاً ومباشراً يمنع النموذج من ملء النماذج البرمجية وإرسالها (Submitting online forms).

ووفقاً لما وثقته «أنثروبيك»، تولى النموذج تعبئة الحقول النصية في النموذج وكتب نصاً:

«قد تكون لدي معلومات تتعلق بهذه القضية. أتذكر أنني رأيت شخصاً يطابق الأوصاف في المنطقة المحيطة بـ[اسم الشارع المذكور في الصفحة] خلال تلك الفترة الزمنية. يُرجى التواصل معي إذا كانت هذه المعلومات مفيدة».

وأشارت الشركة إلى مفارقة تقنية كاشفة لطبيعة الهلوسة في الذكاء الاصطناعي (AI Hallucination)؛ إذ إن صفحة الموقع لم تكن تتضمن أي وصف لمواصفات الجاني، رغم زعم النموذج أنه رأى شخصاً «يطابق المواصفات». كما ترك النموذج حقلي الاسم وبيانات الاتصال فارغين قبل تأكيد الإرسال.

تشديد الرقابة على الوكلاء الأذكياء

أدرجت «أنثروبيك» الحادثة ضمن تقرير شامل يرصد الحالات التي تفاعلت فيها نماذجها الذكية مع مواقع وأنظمة حقيقية بطرق غير مقصودة ومتباينة عن المتوقع برمجياً.

وعقب الواقعة، أكدت الشركة، التي يرأسها المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي داريو أمودي، أنها فرضت قيوداً صارمة على وصول النماذج لشبكة الإنترنت أثناء جولات الفحص والتقييم، وعدّلت معايير الاختبار لمنع الاحتكاك مع المواقع الحية على الشبكة، إلى جانب تطوير أدوات مراقبة آنية إضافية لسلوك الوكلاء.

وعند التواصل معها للتعليق، أحالت «أنثروبيك» شبكة «فوكس بيزنس» إلى التقرير التقني المنشور الذي يسرد تفاصيل الواقعة.