خلك_في_البيت يتصدر "تويتر".. ومغردون: بقاؤك في المنزل مسؤولية وطنية والوطن مسؤولية الجميع

المصدر: هيا بجبوج - دبي

تجاوب مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، مع وسم #خلك_في_البيت، الذي يدعو للبقاء في المنازل قدر الإمكان للحد من الاختلاط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الوسم المنصة، ودعا مجموعة من المغردين للالتزام بالبقاء في المنزل من باب المسؤولية المجتمعية، وخوفا على أفراد المجتمع واحتراما للجهود التي تبذلها الدولة في حملتها للتصدي لانتشار الفيروس، حيث جاء في إحدى التغريدات: "خلك قد المسؤوليه واحترم الجهود المبذوله لرعايتكم وقدر ما يقوم به المسؤولين من أجلك أنت وعائلتك".

ورأى آخرون أن البقاء في المنزل يعد ضرورة في ظل الظرف الراهن، بدافع الوعي وتحمل المسؤولية، حيث قال أحد المغردين: "البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى دليل وعي وإهتمام"، فيما قال آخر "بقاؤك في المنزل مسؤلية وطنية، والوطن مسؤولية الجميع".

واعتبر آخرون أن حب الإمارات يتجلى في أوقات الفرح كما الأزمات، ولذا فإن البقاء في المنزل حق واجب لحماية الوطن، وجاء في نص التغريدة: "عائلتك ووطنك لهم حق عليك، خلك واعي ومدرك للوضع اللي نمر فيه بدون استهتار والزم بيتك، فترة وبتعدي بإذن الله"، وقال مغرد آخر: "علشان اهلك علشان عيالك علشان اقاربك علشان اصدقائك علشان خاطر بلدك".