«دقيقة واحدة للانتظار».. مدارس تشدّد ضوابط الحافلات وتحظر إنزال الطلبة بعد صعودهم

شددت إدارات مدارس، مع بداية الأسبوع الثاني من العام الأكاديمي 2026-2027، إجراءات الأمن والسلامة المنظمة لنقل الطلبة بالحافلات المدرسية، وحددت 11 ضابطاً ملزماً للطلبة وأولياء أمورهم، أبرزها اقتصار انتظار الحافلة أمام المنزل على دقيقة واحدة، وربط حزام الأمان طوال الرحلة، والصعود والنزول من النقاط المسجلة، ومنع الطلبة من مغادرة المدرسة سيراً على الأقدام أو الركوب مع أشخاص غير مصرح لهم.

وأكدت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن انتظام منظومة النقل المدرسي وسلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تبدأ قبل وصول الحافلة إلى المنزل، وتستمر خلال الرحلة وحتى تسليم الطالب إلى ولي أمره أو من ينوب عنه، محذرة من أن مخالفة التعليمات ستخضع للإجراءات الواردة في لائحة السلوك المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وألزمت المدارس الطلبة بالوجود أمام المنزل في الموعد المحدد لوصول الحافلة، موضحة أن السائق لن ينتظر أكثر من دقيقة واحدة، تجنباً لتعطيل خط السير وتأخير وصول بقية الطلبة إلى مدارسهم. ودعت الأسر إلى تجهيز أبنائها قبل الموعد بوقت كافٍ، وعدم انتظار وصول الحافلة لبدء الاستعداد للمغادرة.

وشددت على ضرورة وجود ولي الأمر أو شخص مفوض عنه عند صعود الطالب إلى الحافلة صباحاً وعند نزوله منها ظهراً، بما يضمن تسلمه وتسليمه بأمان، ويمنع بقاء الطلبة، لاسيما صغار السن، من دون إشراف عند نقاط التجمع.

وأفادت بأن عمليات الصعود والنزول تقتصر على النقاط المعتمدة والمسجلة مسبقاً لدى المدرسة، ومنعت تغييرها بصورة فردية أو مفاجئة، مطالبة أولياء الأمور بإبلاغ الإدارة مسبقاً بأي تعديل طارئ، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار فريق النقل ومشرف الحافلة رسمياً.

وحظرت المدارس إنزال الطالب من الحافلة بعد صعوده إليها، سواء قبل انطلاقها أو خلال خط السير، تفادياً لإرباك الرحلة وتأخير الحافلات وتعريض الطالب لمخاطر محتملة، مؤكدة أن أي تغيير في وسيلة العودة أو الشخص المكلف بالاستلام يجب تنسيقه واعتماده قبل انتهاء الدوام المدرسي.

كما منعت الطلبة منعاً باتاً من مغادرة المدرسة سيراً على الأقدام عند انتهاء اليوم الدراسي، أو الركوب مع أشخاص غير مصرح لهم، وأكدت عدم السماح بتسليم أي طالب إلا وفق البيانات والتعليمات المسجلة لدى الإدارة، باعتبارها المرجع المعتمد في تنظيم عملية الانصراف.

وطالبت الطلبة بالتوجه مباشرة إلى الحافلات فور انتهاء الدوام، وعدم التأخر داخل الصفوف أو الممرات والساحات، لما يسببه ذلك من تعطيل لحركة النقل وتأخير الرحلات اللاحقة، فضلاً عن إرباك عمليات حصر الطلبة والتأكد من وجودهم في الحافلات المخصصة لهم.

وضمن إجراءات السلامة أثناء الرحلة، ألزمت المدارس الطلبة بالجلوس في المقاعد المحددة وربط أحزمة الأمان طوال فترة تحرك الحافلة، والامتثال لتعليمات المشرفين والسائقين، والامتناع عن الوقوف أو التنقل بين المقاعد أو ممارسة أي سلوك قد يشتت السائق أو يعرّض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.

وشملت الضوابط المحافظة على نظافة الحافلات والالتزام بالسلوكيات الصحية، مع حظر إحضار المشروبات الساخنة، لما قد تسببه من حروق أو إصابات عند التوقف المفاجئ أو أثناء صعود الطلبة ونزولهم.

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى التواصل المبكر معها عند وجود ملاحظة على خدمة النقل أو حدوث ظرف طارئ، وعدم إجراء ترتيبات مباشرة وغير معتمدة مع السائق أو المشرف، مؤكدة أن تطبيق الضوابط بحزم يستهدف إغلاق منافذ الخطر، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم ومنازلهم بأمان وانتظام.