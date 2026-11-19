حذّر مختصون من التهاون في تصوير الأطفال ونشر يومياتهم ومواقفهم العفوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات العائلة والعمل، مؤكدين أن ما يراه الآباء والأقارب «مزحة عائلية» عابرة، أو ذكرى تستحق المشاركة، قد يتحول إلى مصدر للإحراج والتنمر والإيذاء النفسي، يلاحق الطفل سنوات طويلة، فضلاً عن مسؤولية قانونية قد تترتب على التصوير أو النشر أو إعادة التداول، بحسب طبيعة المخالفة وظروفها.

وعرضوا نماذج تكشف تبعات هذه الممارسات، بينها قضية انتهت بحبس امرأة شهراً وإبعادها عن الدولة، بعد أن نشرت مقطعاً لطفلة من أقاربها أخطأت في نطق اسم طعام، وواقعة رجل لاحقته صورة التُقطت له، وهو في الثالثة من عمره، حتى تولى منصباً مسؤولاً، ودفعته آثارها إلى طلب المساعدة النفسية، وحالة عمّ استُدعي من جهة معنية بحماية الطفل، بعد نشر مقطع لابن شقيقه في مجموعة عائلية، انتهت بتوعيته من دون إقامة قضية جنائية.

وأكدوا أهمية التمييز بين الاحتفاظ بصور الأطفال للذكرى ونشرها في مجموعات تضم عشرات الأشخاص، خصوصاً أن انتقالها من مجموعة إلى أخرى قد يجعلها متاحة للغرباء، من دون قدرة الأسرة على التحكم في تداولها أو معرفة كيفية استخدامها لاحقاً، محذرين من أن الطفل قد يدفع ثمن لحظة عفوية صوّرها والداه أو أحد أقاربه، حتى بعد مرور سنوات، بينما لا يضمن حذف المحتوى اختفاء نسخه.

وتفصيلاً، بدأت إحدى القضايا خلال تجمع عائلي، عندما أخطأت طفلة تبلغ خمس سنوات في نطق اسم أحد أنواع الطعام، ما أثار ضحك أفراد الأسرة، فسارعت إحدى قريباتها إلى تصوير الموقف ونشر المقطع عبر حسابها العام على تطبيق «سناب شات»، من دون موافقة والدَي الطفلة، ليتجاوز عدد مشاهداته الآلاف، وينتشر خارج محيط العائلة.

واكتشف ولي أمر الطفلة تداول المقطع، واعترض على نشر صورة ابنته من دون موافقته، خصوصاً أن الموقف الذي بدا مضحكاً للحاضرين قد يعرّضها للإحراج أو السخرية، فتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، معرباً عن قلقه من تأثير انتشار الفيديو في خصوصيتها وسلامتها النفسية، بعدما أصبح متاحاً للمشاهدة خارج نطاق الأسرة التي شهدت الموقف.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة اتهامات تتعلق بنشر مقطع مصور لطفلة عبر شبكة معلوماتية من دون الحصول على الإذن اللازم، وتعريض قاصر لممارسات من شأنها التأثير في سلامتها النفسية، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، فيما قضت المحكمة بحبسها شهراً وإبعادها عن الدولة.

وفي واقعة ثانية، التقط والدان صورة لابنهما عندما كان في الثالثة من عمره، ظهر فيها بملابس تكشف أجزاء من جسده، ونُشرت باعتبارها ذكرى عائلية عفوية. وكبر الطفل وأصبح موظفاً، ثم تولى منصباً مسؤولاً، قبل أن يفاجئه أحد الأشخاص بتذكيره بتلك الصورة القديمة، ما تسبب له في ضيق نفسي شديد واكتئاب.

ووصل به الأمر إلى التفكير في الانتقام ممن تسبب في تصويره ونشر صورته، قبل أن يلجأ إلى مختص نفسي لمساعدته على تجاوز آثار الواقعة، وعند مواجهة الوالدين بشأن الصورة، برر الأب تصرفه بأنه كان يحتفظ بصورة مشابهة لنفسه عندما كان صغيراً، وأن تصوير ابنه بالطريقة ذاتها كان بالنسبة إليه أمراً عادياً، من دون إدراك أن نظرة الابن إليها ستختلف عندما يكبر، وأن ما اعتبره ذكرى قد يصبح مصدراً لمعاناته.

وقال المحامي والمستشار القانوني، راشد بن سويدان، لـ«الإمارات اليوم»، إن مقطعاً عائلياً لا يتجاوز بضع ثوانٍ قد يلاحق طفلاً سنوات طويلة، بعدما يتحول من ذكرى يحتفظ بها أفراد الأسرة إلى مادة متداولة بين الغرباء، محذراً من الاستهانة بتصوير المواقف المحرجة للأطفال ونشرها بدافع الفكاهة، خصوصاً أن الطفل لا يدرك في سنواته الأولى ما قد يترتب على انتشار صورته، ولا يستطيع تقدير تأثيرها في حياته مستقبلاً.

وأوضح أن مجموعات العائلة والعمل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي قد تضم أكثر من 50 شخصاً، أصبحت وسيلة شائعة لتبادل صور الأطفال ومقاطعهم العفوية، إلا أن مشاركة الفيديو داخل مجموعة خاصة لا تضمن بقاءه فيها، فقد يعيد أحد الأعضاء إرساله إلى مجموعات أخرى تضم غرباء عن الأسرة، لتفقد القدرة على التحكم في انتشاره أو معرفة من وصل إليهم، خصوصاً أن المتلقين قد لا يلتزمون جميعاً بالحفاظ على الخصوصية.

وشدد على ضرورة التمييز بين تصوير الأطفال للاحتفاظ بذكرياتهم العائلية ونشر صورهم وتداولها، مؤكداً أن السماح بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع لا يعني بالضرورة الموافقة على نشره، وأن انتقال المحتوى من نطاقه الخاص إلى الآخرين قد يعرّض الطفل للإحراج أو السخرية، وإن كان التصوير في الأصل بدافع المشاركة العائلية ومن دون قصد الإساءة.

وحذّر من أن حذف المقطع بعد انتشاره لا يضمن اختفاءه، إذ قد يكون آخرون احتفظوا بنسخ منه أو أعادوا نشره، لتظل آثاره قائمة بعد إزالته من الحساب الأصلي، مؤكداً أن مسؤولية الأسرة تبدأ قبل تصوير الطفل ونشر مقطعه، وليس بعد وقوع الضرر. ودعا الوالدين إلى التفكير في موقف طفلهما عندما يكبر ويشاهد نفسه في صورة جعلته موضع ضحك، وفي الإجابة التي سيقدمانها عندما يسألهما عن سبب نشرها.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني، عبدالله بن حاتم، أن تصوير الأطفال ونشر مقاطعهم بدافع المزاح العائلي قد يستدعي تدخل الجهات المعنية بحمايتهم، حتى من دون تقديم ولي الأمر بلاغاً رسمياً، مستعرضاً واقعة عمّ صوّر ابن شقيقه داخل المنزل بملابس منزلية كشفت عورته، ثم أرسل المقطع إلى مجموعة الأسرة عبر «سناب شات»، من دون توقع تبعات تصرفه.

وأوضح أن والد الطفل، فور مشاهدته الفيديو، سارع إلى طلب حذفه عبر التطبيق، واختار من بين خيارات الإبلاغ المتاحة تصنيفاً يتعلق بالتحرش الجنسي، من دون اتخاذ إجراء آخر، ليفاجأ العم باستدعائه من جهة رسمية معنية بحماية الطفل، بعد فتح بلاغ بشأن المقطع خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الأب اضطر إلى مراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الواقعة، والتأكيد أن شقيقه صوّر المقطع بدافع المزاح، من دون قصد الإساءة إلى الطفل أو تعريضه للأذى، لتنتهي الإجراءات بتوجيه العم وتوعيته بخطورة تصوير الأطفال في أوضاع تكشف خصوصيتهم ونشر مقاطعهم، من دون أن تتطور الواقعة إلى قضية جنائية، بحسب روايته.

وأشار بن حاتم إلى أن المسؤولية قد لا تقتصر على ناشر المقطع للمرة الأولى، بل قد تمتد إلى من يعيد نشره أو تداوله، متى توافرت أركان الجريمة، لافتاً إلى أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تنص، في حالات الاعتداء على الخصوصية التي تنطبق عليها أحكامها، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة من 150 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، فيما تختلف العقوبات بحسب طبيعة الجريمة والنص المنطبق عليها.

وبيّن أن المحكمة تملك السلطة التقديرية في تحديد العقوبة ضمن الحدود المقررة قانوناً، استناداً إلى طبيعة الفعل وظروف ارتكابه والأدلة والضرر المترتب عليه، مؤكداً أن انتشار مقطع على نطاق واسع أو تقديم بلاغ بشأنه لا يعني بالضرورة ثبوت الجريمة، إذ يتعين التحقق من توافر أركانها القانونية قبل الفصل فيها.

وشدد على أن مسؤولية ولي الأمر لا تنتهي بمطالبة ناشر المقطع بحذفه، وإنما تشمل الإبلاغ عن أي انتهاك يمس خصوصية طفله وتقديم الأدلة المتاحة، مشيراً إلى توافر قنوات لتلقي البلاغات عبر مراكز الشرطة والتطبيقات والمنصات الذكية، بما يتيح للأسر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبنائها.

وأوضح أن الجهات المختصة تفحص البلاغ وتجمع الأدلة وتتحقق من سلامتها قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية، لتباشر التحقيق ومواجهة الأطراف بالأدلة، وتقرر الإحالة إلى المحكمة متى توافرت موجبات ذلك، مؤكداً أن المقطع وحده لا يكفي بالضرورة لإثبات الجريمة، ويخضع للتقييم ضمن الأدلة والقرائن المرتبطة بالواقعة.

وفي الجانب النفسي والاجتماعي، أكدت المحاضِرة والمدربة الدولية في القيادة والتوعية المجتمعية، عائشة الكندي، أهمية تعزيز وعي أولياء الأمور بحق أطفالهم في الخصوصية، محذرة من أن المقطع الذي يبدأ تداوله بين أفراد الأسرة قد يصل إلى غرباء، وتصبح السيطرة على انتشاره بالغة الصعوبة، بما قد يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية وتبعات قانونية.

وأوضحت أن بعض الآباء والأمهات يصوّرون أطفالهم، خصوصاً من هم دون الثالثة، في مواقف عفوية أو محرجة، اعتقاداً بأن صغر السن يجعل نشر المقاطع أمراً طبيعياً، لافتة إلى أن الثقة بأفراد العائلة لا تضمن بقاء المحتوى داخل المجموعة، فقد يعيد الأخ أو الأخت إرساله إلى مقربين، ثم ينتقل إلى مجموعات أخرى من دون علم الأسرة بمن شاهده أو احتفظ به.

وأضافت أن الخطورة تتجاوز انتشار الصور، إذ قد يتحول الطفل إلى مادة للتعليقات والسخرية بسبب موقف صُوّر أثناء بكائه أو خوفه أو انفعاله، في وقت لا يمتلك القدرة على فهم ما يحدث أو الاعتراض عليه، مشيرة إلى أن استعادة المقاطع وتداولها عندما يتقدم في العمر قد تؤثر في ثقته بنفسه وعلاقته بالمحيطين به.

ولفتت إلى أن بعض الأسر تنشر تفاصيل شخصية، مثل مواقف توبيخ الأبناء أو الخلافات داخل المنزل، من دون إدراك أن إتاحتها للآخرين قد تشعر الطفل بانتهاك خصوصيته، أو تدفعه إلى إخفاء مشكلاته ومشاعره عن والديه خشية تصويرها ومشاركتها مجدداً.

وشددت الكندي على أن حماية الطفل تبدأ من احترام خصوصيته داخل المنزل، وعدم استغلال عفويته أو لحظات ضعفه لجذب المشاهدات والتفاعل، مؤكدة ضرورة تنشئته على حقه في رفض التصوير والتعبير عن عدم رغبته في نشر صوره، بما يعزز ثقته بنفسه وشعوره بالأمان مع والديه.

القرابة لا تبرّر انتهاك خصوصية الطفل

أكد المحامي والمستشار القانوني، راشد بن سويدان، أن صلة القرابة لا تمنح الوالدين أو أفراد الأسرة حق انتهاك خصوصية الطفل، أو نشر صوره في أوضاع تمس كرامته، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تكفل حمايته من الممارسات التي تعرّضه للإساءة، وأن التصوير والنشر وإعادة التداول قد ترتب مسؤولية قانونية متى توافرت أركان الجريمة، حتى في حالات لا يقصد فيها الشخص إلحاق الضرر بالطفل، وأضاف أن الضوابط القانونية تسري على المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم الاجتماعية، لافتاً إلى أن اعتبار تصوير الأطفال ونشر صورهم ممارسة عائلية معتادة في بعض المجتمعات لا يعفي من الالتزام بالتشريعات المحلية، خصوصاً قانون حقوق الطفل «وديمة»، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.