بعد 50 سنة من المداولات في الحكم .. سجين أمريكي ملّ من الإستئناف يطلب الإعدام

بعد نحو نصف قرن خلف القضبان، اختار هارولد جين لوكاس أن تنتهي أطول رحلة انتظار عاشها سجين محكوم بالإعدام، وقال للمحكمة بوضوح إنه لم يعد يريد مواصلة المعركة.

وفي مساء الثلاثاء، نفذت ولاية فلوريدا الأمريكية حكم الإعدام بحق لوكاس، البالغ من العمر 74 عامًا، بعدما أمضى قرابة 50 عامًا في طابور الموت بسبب جريمة قتل مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا عام 1976.

وكانت كلماته قبل إسدال الستار على حياته تختصر نصف قرن من الانتظار: لقد تعبت من البقاء في طابور الإعدام، ولم أعد أريد قضاء مزيد من الوقت في انتظار ما ستسفر عنه الطعون والإجراءات القضائية.

وعندما وقعت الجريمة، كان لوكاس يبلغ 24 عامًا، بينما كانت الضحية جيل بايبر في السادسة عشرة. وكان يعرف الفتاة وأسرتها بحكم عمله معهم، قبل أن تتدهور العلاقة بينهما بصورة انتهت بجريمة قتل مروعة.

وبحسب سجلات القضية، كان لوكاس يعتقد أن علاقته بالفتاة ستنتهي بالزواج، لكن الأمور تغيرت بعد خلافات متصاعدة، من بينها توقيفه بتهمة التعدي على منزل عائلتها.

وبعد مواجهات بينهما، أفاد شهود بأن لوكاس هدد الفتاة بالقتل، الأمر الذي دفعها إلى طلب الحماية من صديقين لها، ريتشارد بيرد جونيور وتيري رايس، اللذين بقيا معها في المنزل خوفًا من عودة لوكاس. لكن الرجل عاد مسلحًا ببندقية.

وصل لوكاس إلى المنزل وهو يحمل سلاحًا، وأطلق النار على بايبر عدة مرات، ما أدى إلى وفاتها، كما أصيب صديقاها خلال الهجوم.

وألقت الشرطة القبض عليه في اليوم التالي، لتبدأ قضية قضائية امتدت لعقود، شهدت خلالها 5 أحكام بالإعدام وإعادة المحاكمة والطعون المتتالية. فقد أُعيد الحكم عليه بالإعدام عدة مرات خلال الرحلة القضائية الطويلة للقضية. وعلى مدى عقود، ظل اسمه مرتبطًا بطابور الموت في فلوريدا، حتى جاءت اللحظة التي قرر فيها التخلي عن محاولات الطعن الأخيرة.

وبعد صدور مذكرة الإعدام، تنازل لوكاس عن إجراءات ما بعد الإدانة، كما رفض مواصلة الطعون أمام المحاكم العليا، لتصبح المسألة في النهاية مرتبطة بتنفيذ الحكم بدلًا من البحث عن وسيلة جديدة لتأجيله.

وخلال جلسة قضائية سبقت التنفيذ، أوضح لوكاس أنه أمضى نحو 50 عامًا في طابور الموت ولم يعد يرغب في الاستمرار، في موقف نادر قلب مسار قضيته رأسًا على عقب.

وبعد سنوات طويلة من محاولة المحكومين بالإعدام تأجيل لحظة التنفيذ، اختار لوكاس الطريق المعاكس: عدم تقديم المزيد من الطعون.

وفي الساعة 6:18 مساءً بالتوقيت المحلي، أعلنت السلطات وفاته داخل سجن ولاية فلوريدا، لتنتهي بذلك قصة بدأت بجريمة في عام 1976 واستمرت قرابة خمسة عقود.

