عربي مقيم في إيطاليا لـ "الامارات اليوم": أتوسل إليكم تعلموا من أخطائنا

المصدر: روما – الإمارات اليوم

حذر عربي يعمل في إيطاليا من عواقب الاستهانة بعدم التقيد بإجراءات السلامة الشخصية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقال حمدي العويدي لـ "الامارات اليوم": "عليكم أن تتعلموا من أخطاء الآخرين ونتائجها التي نعيشها هنا. نحن حاليا في الحجر الصحي. محاصرون لا نخرج إلى الشوارع، الشرطة في حركة دائمة وتلقي القبض على أي شخص خارج منزله".

وقال عويدي وهو موظف أردني يعمل في روما: "كل شيء مغلق! ... الأعمال، مراكز التسوق، المتاجر، كل الشوارع بدون حركة. إيطاليا بلد الحياة تتحول بين لحظة وأخرى إلى مكان وكأنها بلاد حرب مظلمة. إنها حقيقة لم أعتقد يومًا بأنني سأعيشها".

وأضاف عويدي: "الناس مرتبكة، حزينة، قلقة وعاجزة، ولا يفهمون في الغالب كيف فرض عليهم هذا الواقع ومتى سينتهي هذا الكابوس كله".

ويفسر عويدي ما حصل بأنه "خطأ كبير" وقال: "في بداية الإصابة الأولى استمر الناس في تسيير حياتهم كالمعتاد ونزلوا إلى الشوارع للعمل والترفيه والشعور وكأنها فترة عطلة، فكثرت التجمعات مع الأصدقاء وحول الولائم".

وقال "كان الجميع على خطأ، وكذلك كنت"، وتابع: "أتوسل إليكم، كونوا حذرين، هذه ليست ضحكة ولا مزحة. حماية أحبائك، والديك وأجدادك. المرض خطير عليهم".

وقال إن الناس في إيطاليا يموتون بالمئات يوميا، "ليس لأن الطب في ميلانو ليس جيدًا (إنه واحد من الأفضل في العالم) ، بل لأنه لا يوجد أمكنة للجميع". وقال "لقد استخفينا بالتعليمات في البداية وقررنا أن نستمر في حياتنا وكان ذلك خطأ جسيم".

وقدم عودي مجموعة من النصائح قائلا:

▪لا تخرج إلى الأماكن المزدحمة

▪حاول ألا تأكل في أماكن عامة

▪البقاء لفترة أطول في المنزل خلال هذه الفترة!

▪التزم بإرشادات وزارة الصحة (لا تعمل فيها بطل).

▪التحدث عن بعد متر من كل شخص، لا تقترب، لا تحتضن أو تقبل.

▪احصل على علاج مكمل ومانع وتعلم من أخطاء الآخرين.

▪نوصك بتناول فيتامين سي لتعزيز جهاز المناعة لديك.

▪مساعدة المختصين على منع انتشار الوباء.

*حافظ على النظافة الشخصية والتعقيم باستمرار.

* اعتني بنفسك وبحياة من تحب.

يشار إلى أن إيطاليا أحصت، اليوم، 368 وفاة جديدة بفيروس اكورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 1809 في هذا البلد الاكثر تضررا في أوروبا.