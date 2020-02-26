بالصور.. "تاج محل" مقصد المشاهير وكبار الشخصيات على مدار عقود

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لم يكن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب وزجته ميلانيا أول الزوار، من الشخصيات السياسية، إلى "تاج محل"، رمز الحب والوفاء، في الهند، فقد كان هذا المعلم مقصدا للكثير من الشخصيات السياسية والفنية الكبرى على مدار عقود.

ونشر موقع صحيفة "جارديان" البريطانية، مجموعة من الصور لأبرز الشخصيات التي زارت هذا المعلم، ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعائلته، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأميرة ديانا، والأمير ويليام وزوجته كيت، والممثل توم كروز، وويل سميث، والإعلامية ومقدمة البرامج أوبرا وينفري، وابنة الرئيس الأميركي ايفانكا ترامب وزوجها. وغيرهم الكثير.

وتاج محل هو ضريح ضخم يقع في الهند، مُشيّد من الرخام الأبيض من قِبَل الإمبراطور المغوليّ شاه جهان بين عاميّ 1631م و1653م، وذلك بهدف تخليد ذكرى زوجته الذي كان يُحبّها حبّاً جمّاً، وهي الأميرة مُمتاز محل.

يُعتبر تاج محل أحد أجمل المباني المعماريّة في العالم، ومَحطّ إعجاب الكثيرين، ويعود سرّ ذلك للبناء المُتقن للمبنى الذي يدمِج في تفاصيل تشييده وعِمارته ما بين الحضارة المغولية، والإسلاميّة، والهنديّة، بالإضافة إلى جمالية الرُخام الأبيض للمبنى الذي يعكس ضوء الشمس والقمر، وقد يبدو كأنّه مُتغيِّر اللون.

وارتبط تاج محل بالحب والجمال، ويُشار إليه كرمز للحب والوفاء؛ وذلك لما يرويه من قصّة حب جميلة جداً وخالدة عبر السنوات.