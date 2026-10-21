"التغير المناخي والبيئة": لا مؤشرات تستدعي القلق بعد رصد روائح غير مألوفة في عدد من المناطق

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار التنسيق مع الجهات المحلية المعنية لمتابعة الروائح غير المألوفة التي رُصدت في عدد من مناطق الدولة، والتحقق من طبيعتها ومصادرها.

وشددت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" على عدم وجود مؤشرات تستدعي القلق، وفقاً للتقييمات التي أُجريت، مشيرة إلى تواصل أعمال المعالجة والمتابعة الميدانية للحد من الروائح وتسريع انحسار آثارها.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال ظهور أي مستجدات تستدعي اتخاذ تدابير احترازية، سيتم إطلاع الجمهور عليها وتقديم الإرشادات اللازمة في الوقت المناسب.

ودعت الجميع إلى متابعة التحديثات واستقاء المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.