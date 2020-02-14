مليونير بريطاني يبحث عن شريكة.. إليكم الشروط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يبحث المليونير البريطاني آندي سكوت 41 عاما، وبثروة تبلغ 25 مليون دولار عن شريكة وزوجة ليؤسس معها عائلة، وتكون قادرة على السفر معه حول العالم.

وتحدث المليونير البريطاني، مؤسس ومالك شركة REL Capital الاستثمارية لـ "FEMAIL"، أنه مستعد لتأسيس أسرة بعد سنوات كرسها لبناء حياته المهنية.

ويملك سكوت المتزوج سابقا، منازل فخمة في لندن وجنوب فرنسا، ويختا كلاسيكيا، وسيارة رولز رويس، ويطير بطائرته الخاصة، بحسب ما جاء موقع "ذا صن" البريطاني.

في المقابل هناك مجموعة من الشروط التي لن يتخلى عنها سكوت في شريكة حياته، ومنها أن تكون قادرة على إعالة نفسها حيث يعتبر المساواة في الحالة الاجتماعية أمرا مهما للغاية.

وأن تكون ذكية ومميزة، وتحب قضاء أوقات استراحة بالسفر والمغامرات، ويعتبر سكوت أنه من المهم أن تكون عصامية، كونت نفسها بنفسها، فهو لن يقوم بتحمل نفقات كل شيء من مبدأ المساواة بينهما.

ويحرص الملونير على قوامه بالتدريب والرياضة، لذا يعتبر من المهم أن تحافظ شريكته على لياقتها البدنية أيضا.

ويبحث سكوت عن شخص غير مدمن على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكون مستعدة لبدء عائلة وإنجاب الأولاد.

وانفصل المليونير عن حبيبته السابقة في 2016 لأنها لا تحب السفر، إلا أن علاقة صداقة لاتزال تجمع الثنائي.