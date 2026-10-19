قرقاش يبحث مع سكرتير رئيس الوزراء الكندي مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة

استقبل الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي سكوت جيلمور.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتطورات المرتبطة بها.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يسهم في فتح آفاق التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.