عبدالله بن زايد والسكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سكوت جيلمور السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء الكندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطور مسارات التعاون الثنائي والشراكة في عدة قطاعات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدعم النمو المستدام في البلدين الصديقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سكوت جيلمور، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وكندا تشهد نمواً مستمراً مع حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية، وتطوير مسارات جديدة للتعاون، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في القطاعات كافة.

كما أشاد سموه بتطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود كندا لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.