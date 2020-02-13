الصور الفائزة بجائزة مصور الحياة البرية 2019

فازت صورة فأران يتجولان حول فتات بقايا الطعام على منصة فارغة لمترو الأنفاق بلندن بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2019، حيث حققت ذلك من بين 48000 صورة أخرى، والتي التقطها المصور المقيم في بريستول Sam Rowley الذي زار عدة منصات كل ليلة على مدار الأسبوع لمحاولة الحصول على "اللقطة المثالية"، ويمكن رؤية الفأرين يتصارعان في الصورة حول فتات بقايا طعام قليلة، وهو اللقاء الذي استمر لمدة ثانية واحدة قبل أن يسقط أحدهما بعيدًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تنظيم مسابقة مصور الحياة البرية للعام من جانب متحف التاريخ الطبيعي، حيث تعرض جميع الصور الفائزة، بما في ذلك الصورة الحاصلة على المركز الأول التي تسمى 'Station squabble'، حتى نهاية شهر مايو.