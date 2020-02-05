"تويتر" تعترف: ثغرة خطرة تكشف أرقام المستخدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طلبت إدارة "تويتر" من المستخدمين ضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بهم ، لضمان عدم اختراقها بعد اكتشاف ثغرة خطرة في تطبيقها عبر نظام تشغيل "أندرويد"، يمكنها أن تكشف عن رقم هاتف المستخدم.

وأكدت شبكة "سكاي نيوز" اعتراف "تويتر" بوجود ثغرة في ميزة "مطابقة الجهات الفاعلة" التي يمكن أن يستغلها البعض في اكتشاف أرقام هواتف المستخدمين، ومعرفة عدد كبير من معلوماتهم الشخصية.

وتعمل تلك الميزة، على إمكانية بحث المستخدم عن جهات الاتصال باستخدام أرقام هواتفهم، إلا أن تلك الميزة يظهر فيها "ثغرة" يمكنها مطابقة عدد هائل من الأرقام مع الحسابات، يتجاوز الاستخدام المقصود للميزة.

وقالت "تويتر" إنها رصدت حالات استغلال من الحسابات المزيفة لتلك الميزة، من أجل السيطرة على حسابات عدد من المشاهير، ومعرفة المعلومات الشخصية كافة عن الحسابات الأصلية.

وأوضحت أن معظم الهجمات كانت قادمة من 3 دول فقط، استناداً إلى عناوين IP، الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث هي: "إيران وإسرائيل وماليزيا".