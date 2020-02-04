يخدع "غوغل" ويتسبب بأزمة سير بعربة مليئة بالهواتف المحمولة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قام فنان في ألمانيا بالتسبب بأزمة سير افتراضية بعد ان قام بتوجيه عدد من هواتف المحمول لنفس المسار في خرائط "غوغل" ، ثم قام بوضع الهواتف بعربة وقام بجرها، الامر الذي دفع التطبيق لاقتراح شوارع أخرى اقل ازدحاما لقاصدي الوجهة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقرر الرجل خداع التطبيق باستخدام 99 هاتفا، وجهها لنفس الوجهة بالوقت نفسه، وقام بالسير بها في برلين، ما دفع السيارات لأخذ طرقات بديلة تجنبا للازدحام "الافتراضي".

وكتب الفنان الذي أراد إيصال رسالة تعقيبا عن الموضوع أن خرائط "غوغل" غيرت طريقة تعاملنا مع الخرائط ونظرتنا لها، ومع إمكانيته الربط مع مواقع وتطبيقات أخرى، يمكننا القومل إن هذا ما يسمى بالرأسمالية الرقمية.