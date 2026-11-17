في خطوة جديدة تقربه من تنفيذ تعهده التاريخي بالتخلي عن كامل ثروته، أعلن المستثمر وارن بافيت، البالغ من العمر 96 عاماً، عن تبرعه بحزمة أسهم من شركته العملاقة "بيركشاير هاثاواي" تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار، وذلك ضمن هبته الخيرية السنوية بمناسبة عيد الشكر.

ووفقاً لشبكة "فوكس بيزنس"، قام بافيت بتحويل 6150 سهماً من الفئة "A" إلى أكثر من 9.2 مليون سهم من الفئة "B"، لتتقاسمها 4 مؤسسات خيرية، إذ ذهبت الحصة الأكبر لمؤسسة تحمل اسم زوجته الأولى الراحلة سوزان طومسون بافيت، فيما وُزعت الحصص المتبقية بالتساوي على ثلاث مؤسسات يديرها أبناؤه سوزي وهوارد وبيتر، والتي تركز على قضايا حيوية تشمل الأمن الغذائي العالمي وتمكين المرأة وتنمية المجتمعات.

وفي رسالة مؤثرة وجهها بهذه المناسبة، أكد بافيت ثقته المطلقة في أبنائه لإدارة هذه المنح، مشيراً إلى أن "اللطف والعطاء يتراكمان بعوائد تفوق أي صفقة استثمارية أبرمها مع شريكه الراحل تشارلي مانجر". ودعا بافيت الجميع في ختام رسالته إلى الامتنان لمن ساندوهم دون مقابل، قائلاً: "الأفضل من الشكر، هو أن تكون أنت المُحسن في حياة شخص آخر".