علماء يطورون هاتفاً محمولاً قابلاً للتعرق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قام علماء بتطوير جهاز هاتف محمول قادر على التعرق من أجل التكيف مع درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

وتم طلاء الأجهزة بثلاث طبقات من المعدن المطور الخاص، ما أدى إلى إبقاء درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية منخفضة عن طريق إطلاق الماء في عملية تحاكي التعرق، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتم تطوير هذه الآلية من قبل علماء صينيين، إلا أنها مكلفة للإنتاج على نطاق واسع في الوقت الحالي، وقد تكون قابلة للتطبيق بتكاليف أقل في المستقبل.

ويمكن تطبيق الآلية على جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف، للحفاظ عليها في حالات ارتفاع درجات الحرارة التي عادة ما تؤثر على أداء الأجهزة.