القرية العالمية تعلن عن جدول احتفالات السنة الجديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية عن إطلاق الفعاليات الخاصة بموسم الأعياد، والتي تستمر حتى 7 يناير 2020، وتَعِدُ القرية العالمية ضيوفها بتقديم باقة من الفعاليات والاحتفالات المليئة بالمرح والمفاجآت، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع والاحتفال بموسم الأعياد.

وتوفر القرية العالمية لضيوفها، لأول مرة، فرصة الاحتفال بموسم الأعياد، في أجواء مليئة بالفرح والأضواء، مع شجرة ضخمة ومميزة بارتفاع 21 متراً، مزينة بالهدايا من جميع أنحاء العالم. وتعزز الأكشاك المنتشرة حول الشجرة الأجواء الاحتفالية بالأعياد، حيث يمكن للضيوف احتساء الشوكولاتة الساخنة أو قهوة القرفة، بينما يتجولون للاطلاع على الهدايا المصنوعة يدوياً، تحت الثلج المتساقط.

وسيستمتع الأطفال بزيارة «أميرة الثلج» ومساعدوها للقرية العالمية، حيث سيقومون في إطار فعالية «مفاجأة الكراكرز» بتوزيع الهدايا لمدة 12 يوماً، ابتداء من 25 ديسمبر وحتى 6 يناير 2020، وسيتم يومياً عند الساعة 5 و6 و7 و8 مساءً اختيار 80 طفلاً للمشاركة في الفعالية. وتحتوي جميع «الكراكرز» خلال كل فعالية من فعاليات الحدث على بطاقات ذهبية، إلا أن واحدة فقط من بينها تحتوي على البطاقة الفائزة من القرية العالمية، وهي عبارة عن باقة مميزة من الهدايا المعلقة على الشجرة، سيحصل عليها الطفلان الفائزان اللذان يحصلان على «الكراكرز» ذي البطاقة الرابحة.

كما تتميز ليلة رأس السنة في القرية العالمية بتألقها بأضخم الاحتفالات لهذا الموسم وأكثرها تميزاً. وسيحتفل الضيوف بحلول رأس السنة هذا العام سبع مرات في القرية العالمية، وذلك بالتزامن مع انتصاف الليل في سبع مناطق زمنية مختلفة في سبعة بلدان من حول العالم، مع سبعة عروض للألعاب النارية، وأجندة حافلة بالعروض الثقافية والترفيهية الأضخم على المسرح الرئيس، بدءاً من الساعة 8 مساءً، والتي تكون موعد انتصاف الليل وحلول السنة الجديدة في الفلبين، ومن ثم عند الساعة 9 مساء، بالتزامن مع احتفال تايلاند ببداية العام، وعند الساعة 10 مساءً مع الشعب القرغيزستاني، وصولاً إلى الهند في تمام الساعة10:30 مساءً، وباكستان عند الساعة 11 مساءً، لتنطلق فعاليات الاحتفال بالانتقال إلى عام 2020 عند الساعة 12 منتصف الليل في الإمارات، حيث ستضاء السماء بأضخم عرض للألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد، وتستمر الاحتفالات حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل للاحتفال بانتهاء عام 2019 مع تركيا.

ولن تقتصر الاحتفالات على هذا الحد، فقد أعلنت القرية العالمية عن اختيار سبع عائلات من الضيوف مع كل احتفالية، لقضاء عطلة في أحد البلدان السبعة التي تم الاحتفال بها ليلة رأس السنة، حيث سيتم سحب أسماء العائلات الفائزة من قبل فريق العمل في القرية العالمية، عبر بث مباشر باستخدام GV live cam.

واستكمالاً لفعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة، التي تتمثل في سبعة احتفالات مميزة، وسبع جوائز استثنائية، أعلنت القرية العالمية، التي تعتبر أفضل وجهة عائلية للاحتفال بالعام الجديد، عن منح جميع الأطفال تحت عمر سبع سنوات تذاكر مجانية لدخول القرية العالمية، والاحتفال مع عائلاتهم.