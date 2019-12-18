بالفيديو.. موظفو الأمم المتحدة يتكلمون «العربية» في يومها العالمي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نشرت منظمة الأمم المتحدة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لموظفيها وهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف اليوم 18 ديسمبر.

وعلقت المنظمة على الفيديو قائلة: «السلام عليكم..صباح الخير.. أهلاً وسهلاً بكم في الأمم المتحدة.. مرحباً.. شكراً.. حبيبي.. اللغة العربية مهمة.. أحب اللغة العربية.. ما شاء الله.. مبارك.. إلى اللقاء».

وأضافت: «فريق التواصل الاجتماعي في الأمم المتحدة يحييكم في #اليوم_العالمي_للغة_العربية».

السلام عليكم..صباح الخير.. أهلا وسهلا بكم في الأمم المتحدة..مرحبا..شكرا..حبيبي..اللغة العربية مهمة.. أحب اللغة العربية.. ما شاء الله.. مبارك..إلى اللقاء



🙌فريق التواصل الاجتماعي في الأمم المتحدة يحييكم في #اليوم_العالمي_للغة_العربية pic.twitter.com/u6BbVUGYbb — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 18, 2019