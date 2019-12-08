وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام بمرض غامض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام نتيحة توقف قلبها عن النبض، مصحوبا بحرارة مرتفعة وسعال، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتوقف قلب الفتاة في منزلها ببريطانيا، ونجحت محاولات والدتها التي تملك خبرة طبية بإنعاشها، حيث نقلت إلى المشفى بعد ذلك.

وإلا أن قلبها توقف مرة أخرى وأمضت الطفلة ساعاتها الأخيرة في مستشفى فيكتوريا الملكي في نيوكاسل.

وبينت الفحوصات نقص الأوكسجين في دماغها، الأمر الذي أدى إلى إحداث تلف في الدماغ.

وعبرت والدة الطفلة عن صدمتها من تدهور حالة ابنتها الصحية بسرعة، حيث اعتقدت في بادئ الأمر أن حالتها لا تتعدى الزكام أو لسعة حشرة.