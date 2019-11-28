إضراب مفتوح لمحطات الوقود في لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر موقع قناة «العربية» أن محطات الوقود أقفلت اليوم في بيروت بشكل تام بعد إعلانها بدء إضراب مفتوح يبدأ اليوم الخميس.

ومنذ لحظة إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الإضراب المفتوح، بدءاً من اليوم الخميس، شهدت المحطات ازدحاماً كبيراً.

وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أعلنت أنّها ستنفذ الإضراب المفتوح، ابتداء من صباح اليوم الخميس، على كامل الأراضي اللبنانية.

هذا وقرر مجلس إدارة جمعية المصارف عدم الإضراب واعتبار اليوم (الخميس) هو يوم عمل عادي.

بدورها علقت الهيئات الاقتصادية اللبنانية الإضراب العام الذي كان مقرراً خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إشعار آخر.

كما أعلن القطاع الخاص في لبنان تعليق دعوته للإضراب العام اليوم وغداً وبعد غد.