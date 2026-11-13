شرطة أبوظبي: السيطرة على حريقين اندلعا بمنطقة الباهية والمفرق الصناعية

أعلنت شرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن فرقها وفريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 بموقع تحت الإنشاء في منطقة الباهية في أبوظبي، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات، وتجري الآن عملية التبريد وسحب الدخان.

كما أعلنت، أيضا، السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم الجمعة في المفرق الصناعية بمدينة أبوظبي على حاويات بترول ولم يُسفر الحريق عن وقوع إصابات وتجري الآن عملية التبريد.

وأهابت شرطة أبوظبي بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.