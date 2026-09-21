بتكوين تقفز فوق حاجز 85 ألف دولار وتسجل أعلى مستوى في 8 أشهر

صعدت عملة "بتكوين" لتتداول قرب 86 ألف دولار، مسجلة 85845 دولاراً، وسط صعود جماعي للعملات المشفرة الكبرى من حيث القيمة السوقية، بقيادة "إيثيريوم"، و"إكس آر بي"، و"سولانا".

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً باستئناف التدفقات النقدية إلى صناديق بتكوين الفورية المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة، والتي استقطبت نحو 593 مليون دولار خلال يومي الخميس والجمعة، مما عوّض التخارجات الكبيرة المسجلة في مطلع الأسبوع، لتغلق الصناديق أسبوعها بصافي تدفقات إيجابية بلغت 6 ملايين دولار، في حين سجلت بتكوين مكاسب تجاوزت 6% يوم الجمعة وحدها.