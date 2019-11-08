حمدان بن محمد يتقدَّم 70 ألف مشارك في "تحدي دبي للجري"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي المشاركين في "تحدي دبي للجري" صباح اليوم والذي شهد مشاركة مجتمعية ضخمة تجاوزت 70 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين والزوار ومن مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ضمن الفعالية الأولى من نوعها في دبي والتي أقيمت في إطار "تحدي دبي للياقة 2019" حيث تحوّل شارع الشيخ زايد، الشريان الحيوي للمدينة، وللمرة الأولى على الإطلاق إلى مسار للسباق الذي غمرت جميع المشاركين فيه مشاعر الحماسة والرغبة في الفوز وضمن أجواء من البهجة والسعادة.

و أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به التحدي والتنوّع اللافت في أعمار المشاركين الذين تضمنوا عددا كبيرا من الأسر التي حرصت على التواجد، وعلى تفاوت مستويات اللياقة البدنية بين المتسابقين، وقال سموه: "سعدت برؤية هذا العدد الكبير من مختلف الجنسيات رغم تفاوت أعمارهم وقدراتهم البدنية وقد حرصوا على المشاركة في التحدي، وأهنأهم جميعا على هذا الإنجاز الذي يؤكد نجاح جهودنا الرامية لجعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية عالمياً بدعم جميع أفراد المجتمع، وأتمنى أن تتحول ممارسة الرياضة إلى أسلوب حياة للجميع لما لها من فوائد عديدة على الأفراد والمجتمع بصفة عامة".

وتوجّه سموه بالشكر لكل من شارك في "تحدي دبي للجري" وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي تُظهر روح دبي المُبدعة، وتُبرز نمط الحياة الصحي الذي تسعى الإمارة إلى نشرة في مختلف أرجائها بتنظيم الفعاليات الرياضية، وتهيئة الساحات والأماكن المفتوحة التي يمكن من خلالها ممارسة الرياضة، تكاملاً مع ما تشهده دبي من حركة تطوير متواصلة لمختلف قطاعاتها في إطار تكاملي يهدف إلى توفير أفضل نوعيات الحياة لكل المواطنين والمقيمين والزوار، لتكون دبي دائماً النموذج للمدينة العصرية التي تضع سعادة الفرد وصحته في مقدمة أولوياتها.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من مديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في دبي تأكيداً على دعم هذه المبادرة وما تحمله من قيم مجتمعية مهمة تهدف إلى تشجيع المجتمع بكل أفراده على الحركة والنشاط وممارسة الرياضة.

وشمل التحدي سباقين الأول لمسافة 5 كلم والثاني 10 كلم، لإتاحة فرصة المشاركة فيهما للشباب وكبار السن والعائلات وأصحاب الهمم بمختلف جنسياتهم، ضمن هذا السباق المجاني الفريد. وقد انطلق السباقان من مركز دبي التجاري العالمي، وشهدا مشاركة مجموعة متنوعة من العدائين الذين عبّروا عن التزامهم بالتحدي وسعادتهم بالمشاركة فيه، بينما جرى السباق عبر الشوارع المحاذية لأهمّ المباني والمعالم في دبي مثل "برج خليفة" و"الأوبرا " و"أبراج الإمارات".

وقد تم تنظيم تحدي دبي للجري 3030X على شارع الشيخ زايد برعاية ديوا وبالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية وشرطة دبي ومركز دبي التجاري العالمي واتصالات وهيئة الطرق والمواصلات، بينما تولى تنظيم الفعالية دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي، حيث من المنتظر أن يصبح التحدي الجري محطة سنوية على أجندة فعاليات تحدي دبي للياقة. لمزيد من المعلومات عن كافة الأنشطة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.