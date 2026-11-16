4000 مشارك في فعاليات «كن مع النخبة»

شارك 4000 من منتسبي حرس الرئاسة وأسرهم وأفراد المجتمع، في سلسلة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة، التي نظّمتها قيادة حرس الرئاسة احتفاءً بـ«عام الأسرة»، تحت شعار #كن_مع_النخبة، وذلك ترسيخاً لقيم التلاحم والترابط المجتمعي، وترجمة للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في صون الأسرة، بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وازدهاره.

وتضمنت الفعاليات، التي شهدها، نائب قائد حرس الرئاسة، العميد الركن يعقوب يوسف بن عمير آل علي، منافسات رياضية مفتوحة، شملت سباقات للجري لمسافة خمسة كيلومترات، وللدراجات الهوائية للمسافة ذاتها، إلى جانب مجموعة من الألعاب الفردية المصممة لتناسب مختلف مستويات اللياقة، فضلاً عن باقة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المخصصة للأطفال.

وأكدت قيادة حرس الرئاسة التزامها المستمر بدورها كشريك أصيل ومبادر فاعل في دعم المبادرات الوطنية والاجتماعية، وتعزيز قنوات التواصل المباشر والتعاضد بين مختلف فئات المجتمع، ترسيخاً لمفهوم الأسرة الواحدة، وصوناً لمكتسبات الدولة التنموية.

وتنطلق هذه المبادرة من إيمان قيادة حرس الرئاسة بأن قوة أي مؤسسة وطنية تستمد عزمها من قوة البناء الأسري، وأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يبدأ من أسرته التي تمثل حاضنته الأولى للتفوق والعطاء.

وهدفت الأنشطة الرياضية المدرجة ضمن الفعالية إلى تحويل الرياضة إلى ثقافة مجتمعية راسخة ونمط حياة صحي ومستدام، يجمع الآباء والأبناء في أجواء من التنافس الشريف والإيجابية، بما يعزز الجاهزية البدنية والذهنية، ويرفع من مستويات جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

كما أولت الفعاليات اهتماماً خاصاً بالأطفال باعتبارهم الرصيد الحقيقي للوطن وقادة المستقبل؛ حيث صُممت الأنشطة المخصصة لهم لدمج الترفيه بصقل المهارات، واكتشاف مواهبهم الرياضية والقيادية، وغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء للمؤسسات الوطنية منذ الصغر.

وأكدت أسر مشاركة في المنافسات الرياضية لـ«الإمارات اليوم»، أن مشاركتها في الفعالية برفقة أفراد الأسرة أضفت طابعاً خاصاً على الحدث، وعكست روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها مجتمع الإمارات، مشيرين إلى أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، ودورها في الاستعداد للمنافسات.

وقال عبدالله السعدي، طالب الثانوية العامة، إنه شارك في سباق الجري برفقة أفراد أسرته، في تجربة جسّدت ترابط الأسرة وأهمية ممارسة الرياضة بصورة جماعية، لافتاً إلى حرصه على التوفيق بين دراسته وممارسة النشاط الرياضي.

من جانبه، قال أحمد فلاح (14 عاماً) إن مشاركته في الفعالية برفقة أفراد أسرته تشبه إلى حد كبير روتينه اليومي في ممارسة الرياضة في «الفريج»، مع أفراد العائلة والأصدقاء، مؤكداً أن هذه الأجواء تمنح النشاط الرياضي طابعاً اجتماعياً مميزاً.

وأكد سلطان المصعبي (11 عاماً) أهمية تبني نمط حياة يجعل الرياضة جزءاً أساسياً من الروتين اليومي، موضحاً أن حرصه على ممارسة ألعاب القوى ضمن الأنشطة المدرسية، إلى جانب التدريب في الحديقة، أسهما في إعداده للمشاركة في سباق الجري برفقة أفراد أسرته.

بدوره، أشار سلمان المصعبي (تسع سنوات) إلى أهمية التشجيع والدعم الأسري في تحفيز الأطفال على المشاركة في الأنشطة الرياضية، لافتاً إلى أن خاله كان أول المشجعين له للمشاركة في السباق، وهو ما يعكس أهمية دور الأسرة في ترسيخ القيم الإيجابية، بما ينسجم مع أهداف «عام الأسرة 2026».

وأشاد الإعلامي عبدالله إسماعيل بحماسة المشاركين وطاقاتهم الإيجابية، مشيراً إلى أن أبرز ما يميز الحدث هو تجسيده روح الأسرة الإماراتية والتلاحم المجتمعي، من خلال المشاركة الواسعة للأمهات والآباء والأبناء والجيران، في أجواء تعزز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع.

• الفعاليات ترسخ قِيَم التلاحم والترابط المجتمعي، وتترجم الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في صون الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وازدهاره.