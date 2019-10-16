الخبر يتصدر "تويتر" و"غوغل".. حقيقة وفاة كاظم الساهر بالسم !

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة النجم العراقي كاظم الساهر عن عمر 62 عاماً.

ونعى نشطاء عبر موقع «تويتر» قيصر الغناء، وقالوا إنه لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث أليم، دون ذكر أي تفاصيل حول ذلك، فيما قال آخرون إن زوجته المغربية دست السم في طعامه، حسبما أفادت مجلة «زهرة الخليج».

وشكك كثيرون في صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الساهر، معتبرين أن هناك من يتقصد إثارة الشائعات والأخبار المفبركة عن النجم.

وأعلن مصدر مقرب من الفنان كاظم الساهر سخريته من هذه الشائعة، وقال إن الفنان كاظم الساهر قد تم إعلان وفاته عشرات المرات على «السوشيال ميديا»، بغرض الشهرة، وحصد مزيد من الزوار، وأكد أن القيصر يتمتع بصحة جيدة.

ولم يعلق المطرب العراقي كاظم الساهر، أو مكتبه الإعلامي، على هذه الأخبار التي انتشرت انتشاراً كبيراً على «السوشيال ميديا»، ما جعل كاظم الساهر يتصدر مؤشرات بحث «غوغل» في مصر، وبعض البلاد العربية.