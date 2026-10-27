موانئ دبي العالمية تعيّن عضوين مستقلين جديدين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية عن تعيين عامر عبد الرحيم كاظم وإيمان القاسم كعضوين مستقلين غير تنفيذيين في مجلس إدارتها، على أن يسري مفعول قرار التعيين بأثر فوري.



ويُسهم تعيينهما في تعزيز خبرات مجلس إدارة المجموعة في مجالات التمويل وحوكمة الشركات، ورأس المال البشري، والتحوّل المؤسسي، بما يدعم قدرته على مواصلة ترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز مسيرة النمو والتطور المؤسسي للمجموعة.



يشغل عامر عبد الرحيم كاظم منصب رئيس التدقيق الداخلي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ويتمتع بخبرة تزيد على 27 عاماً في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والعقارات. وقد شغل سابقاً منصب المدير المالي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما شغل مناصب عليا في مجموعة الإمارات، وشركة مراس، ومطارات دبي. كما أنه عضو في لجنة التدقيق الداخلي لبنك الإمارات للتنمية، وعضو في لجنة التدقيق الداخلي لاتحاد المصارف الإماراتية.



وتشغل إيمان القاسم منصب نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وتتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال رأس المال البشري والتحوّل المؤسسي. وقد شغلت سابقًا مناصب قيادية عليا في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة مبادلة للاستثمار، ودولفين إنرجي، وجنرال موتورز الشرق الأوسط. كما أنها عضو في مجلس إدارة مجموعة E7.



وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "يسعدني أن أرحب بعامر عبد الرحيم كاظم وإيمان القاسم في مجلس الإدارة. وإنني على ثقة بأن خبرتهما الواسعة ومعرفتهما العميقة بمختلف القطاعات ستُثري مجموعة موانئ دبي العالمية برؤى قيّمة، بينما نواصل تعزيز حوكمتنا وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأمد.".

