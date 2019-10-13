يعثر على لقية ذهبية عمرها 4000 سنة

عثر رجل انجليزي من مدينة وايتهيفن بمقاطعى كامبريا، بواسطة جهاز كشف المعادن على قطعة ذهبية وزنها 312 غراما تعود إلى العصر البرونزي، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بيلي فوجان "54 عاماً"، مشط الحقل بواسطة جهاز كشف المعادن، وأنصت إلى إشارة قوية صادرة منه، ففوجئ بقطعة معدنية على عمق 13 سنتمتراً.

فاعتقد في بادئ الأمر أنها قطعة من المعدات التي يستخدمها متسلقو الجبال ولم يخطر له أنها قطعة من الذهب".

وأرسل فوجان صورة القطعة التي عثر عليها إلى زملائه. وبعد دراستها أعلن الخبراء أنها قطعة ذهبية كان الأغنياء في السابق يعلقونها على الرقبة لاستعراض ثروتهم.

ووفقا للحسابات الأولية، يبلغ وزن القطعة الذهبية (22 قيراطا) وعمرها زهاء أربعة آلاف سنة.

وعرض فوجان القطعة الذهبية التي عثر عليها لأحد الصاغة لتحديد وزنها وقيمتها، فظهر أن وزنها 312 غراما من الذهب الخالص وقدر ثمنها بـ 11 ألف جنيه إسترليني. ولكن قيمتها التاريخية هي أكبر من ذلك بكثير.

وأبلغ فوجان ممثل المتحف المحلي بموضوع القطعة الذهبية التي عثر عليها وقيمتها. فإذا أكدت اللجنة المختصة أنها قطعة أثرية، فعليه بيعها للمتحف بالثمن الذي تحدده لجنة تقييم الكنوز، وبعكس ذلك سيكون حرا في التصرف بها.