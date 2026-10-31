أسترالي يعثر بالصدفة على كنز من الذهب يساوي 200 ألف دولار

تحولت رحلة بحث شاقة في صحراء أستراليا إلى مفاجأة قد تغير حياة أحد المنقبين عن الذهب، بعدما عثر على كتلة ذهبية ضخمة كانت مدفونة على عمق بسيط تحت سطح الأرض، وتقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات، رغم أنه كاد يتجاوز مكانها دون أن ينتبه إلى وجودها.

وجاء الاكتشاف في محطة «ماونت ستيوارت»، بالقرب من منطقة «تيبوبورا» النائية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث أمضى المنقب، الذي لم تُكشف هويته، أيامًا في تمشيط المنطقة باستخدام جهاز للكشف عن المعادن.

وخلال رحلة البحث، واجه الرجل العديد من الإشارات المضللة الناتجة عن مخلفات معدنية قديمة، شملت رصاصات بنادق ومسامير وحدوات خيول، قبل أن يلتقط جهازه إشارة ضعيفة أثارت اهتمامه ودفعته إلى فحص الموقع بدقة أكبر.

ومع اقترابه من النقطة المحددة، أصبحت الإشارة أكثر قوة ووضوحًا، ليقرر الحفر في التربة، حيث فوجئ بظهور جزء أصفر لامع على عمق لا يتجاوز 40 سنتيمترًا، معلنًا العثور على كتلة ذهبية نادرة أطلق عليها اسم «بطاطا تيبوبورا»، بسبب شكلها غير المنتظم.

وأظهرت الفحوص الأولية أن الكتلة، التي تحتوي على أجزاء من معدن الكوارتز، يبلغ وزنها الإجمالي 1218 جرامًا، بينما تصل كمية الذهب الخالص الموجودة بداخلها إلى نحو 940 جرامًا.

وقدرت القيمة الأولية للاكتشاف بنحو 150 ألف دولار، إلا أن خبراء توقعوا إمكانية بيع الكتلة بمبلغ يصل إلى 200 ألف دولار، خاصة مع اهتمام هواة جمع القطع الطبيعية النادرة بالكتل الذهبية الكبيرة وارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا.

ويضع هذا الاكتشاف صاحبه ضمن فئة مميزة من المنقبين يُطلق عليها محليًا اسم «نادي الكيلو»، وهو وصف يرتبط بالعثور على قطع ذهبية استثنائية تقترب أوزانها من الكيلوجرام أو تتجاوزه.

ويعيد العثور على هذه الكتلة تسليط الضوء على المناطق النائية في أستراليا، التي لا تزال تجذب الباحثين عن المعادن الثمينة، سواء بدافع تحقيق مكاسب مالية كبيرة أو للاستمتاع بتجربة التنقيب في البيئات الصحراوية الهادئة.