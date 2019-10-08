ملياردير يلقي آلاف الدولارات على الجمهور

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أذهل رجل أعمال روسي الحاضرين فى مؤتمر لرجال الأعمال بعد إلقائه أموالا وصلت قيمتها الى 20 ألف دولار على الجمهور.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن رجل الاعمال الثري ايجور ريباكوف 47 عاما أحد أقطاب شركات البناء بروسيا، اخبر الحاضرين بالمؤتمر انه أراد مساعدة رجال الأعمال الشباب بروسيا في بدايتهم والنجاح في عملهم.

وأوضح الفيديو مجموعة من الحاضرين بالمؤتمر يتزاحمون لالتقاط الأموال التي ألقاها رجل الأعمال في الهواء بقاعة مؤتمرات بجازبروم ارينا في سان بطرسبورج.

وكشف ريباكوف أن أجره على إلقاء خطابه في المنتدى الشعبي كان 200 ألف دولار، لذلك قرر توزيع 20 ألف دولار على الحضور.