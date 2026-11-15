«غرف دبي» تدعم تطوير أداء الشركات عبر «مختبر الجودة»

نظمت غرف دبي فعالية «مختبر الجودة والأداء»، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات من تطوير قدراتها على تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال تطبيق منهجيات وأدوات عملية مبتكرة.

ونُظمت الفعالية بالتعاون مع المعهد المعتمد للجودة (CQI) - شبكة الإمارات، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للجودة 2026، بهدف دعم تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالي الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات التشغيلية، بما يسهم في تحسين مستويات الأداء والتنافسية، ودعم نمو الأعمال واستدامتها.

وشهدت الفعالية مشاركة 70 ممثلاً عن مجتمع الأعمال ومتخصصين في مجالات الجودة والعمليات التشغيلية وتجربة المتعاملين والاستراتيجية وإدارة الأداء.

وأتاحت الفعالية للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية، استندت إلى تحليل حالات عملية تحاكي التحديات التي تواجه الشركات، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين الأداء المؤسسي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «إن ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات وقدرتها على تحقيق النمو المستدام».

وأكد حرص غرف دبي على تمكين مجتمع الأعمال من تبنّي أفضل الممارسات وتطوير قدراته المؤسسية، من خلال مبادرات توفر أدوات عملية لتحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة، ويعزز جاهزية الشركات للاستفادة من فرص النمو.

وركزت أنشطة المختبر على محاور مترابطة شملت تجربة المتعاملين، وكفاءة العمليات التشغيلية، وثقافة الجودة، والأثر في نتائج الأعمال، بما أتاح للمشاركين استكشاف العلاقة بين هذه الجوانب ودورها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها.

وتضمنت التجربة التفاعلية التعامل مع سيناريو أعمال غير متوقع، وتطلب من الفرق المشاركة توظيف مهارات التحليل وحل المشكلات واتخاذ القرارات، لتطوير مقترحات للتحسين تستند إلى الأدلة والمعطيات، بما يعزز قدرتها على تطبيق مفاهيم الجودة في مواجهة التحديات الفعلية داخل مؤسساتها.

وسلطت الفعالية الضوء على أهمية الانتقال بممارسات الجودة من التركيز على الامتثال للمعايير والمتطلبات إلى تبني منهجيات متكاملة تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء المؤسسي.