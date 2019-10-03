الجدول الزمني المقرر لرحلة هبوط هزاع المنصوري للأرض

بدأت رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري للأرض صباح اليوم، حيث انفصلت المركبة التي تقله برفقة زملائه نك هايغ، وألكسي أوفشينين عن محطة الفضاء الدولية.
واستعرضت وكالة الفضاء الدولية ناسا في بث مباشر الجدول الزمني المقرر لرحلة الهبوط وجاءت على الشكل التالي:
2.06pm بتوقيت الإمارات
5:06amبتوقيت نيويورك
الاستعداد للدخول في المجال الجوي للأرض.
2.34pm بتوقيت الإمارات
5.34am بتوقيت نيويورك
انفصال وحدات المركبة المكونة من «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط» ودخول المجال الجوي للأرض.
2:45pm بتوقيت الإمارات
5:45am بتوقيت نيويورك
فتح المظلة "الباراشوت" المخصص للهبوط.
2:59pm بتوقيت الإمارات
5:59am بتوقيت نيويورك
الهبوط والوصول للنقطة المحددة.