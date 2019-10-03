الجدول الزمني المقرر لرحلة هبوط هزاع المنصوري للأرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري للأرض صباح اليوم، حيث انفصلت المركبة التي تقله برفقة زملائه نك هايغ، وألكسي أوفشينين عن محطة الفضاء الدولية.

واستعرضت وكالة الفضاء الدولية ناسا في بث مباشر الجدول الزمني المقرر لرحلة الهبوط وجاءت على الشكل التالي:



2.06pm بتوقيت الإمارات

5:06amبتوقيت نيويورك

الاستعداد للدخول في المجال الجوي للأرض.

2.34pm بتوقيت الإمارات

5.34am بتوقيت نيويورك

انفصال وحدات المركبة المكونة من «الوحدة المدارية» و«وحدة الالتحام» و«وحدة الهبوط» ودخول المجال الجوي للأرض.

2:45pm بتوقيت الإمارات

5:45am بتوقيت نيويورك

فتح المظلة "الباراشوت" المخصص للهبوط.



2:59pm بتوقيت الإمارات

5:59am بتوقيت نيويورك

الهبوط والوصول للنقطة المحددة.