انفجار سيارة بسبب عبوة شامبو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انفجرت علبة من الشامبو الجاف داخل سيارة مما أدى إلى انفصال فتحة السقف تمامًا عن السيارة وطيرانها بعيدًا بسبب الكيماويات الموجودة داخل العبوة.

وحذرت سيدة تدعى كريستين بدر ديبريشت السائقين من ترك علب الشامبو في السيارات الساخنة وذلك بعد انفجار زجاجة من الشامبو الجاف داخل سياراة ابنتها، مما أدى إلى تحطم فتحة سقف السيارة تماما.

وذكر موقع " فوكس نيوز" إن الواقعة قد حدثت بعد أن تركت "كريستين بدر ديبريشت"، من سانت بيترز ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا زجاجة الشامبو الجاف التي تحتوى على مادة الإيروسول الكيماوية في سيارتها الهوندا سيفيك لمدة طويلة وظلت السيارة تحت الشمس في يوم حار فكانت النتيجة تفاعل مادة الإيروسول الكيميائية مع درجة الحرارة العالية مما أدى إلى انفجار العبوة داخل السيارة، وتحطمت بسببها فتحة سقف السيارة وانفصلت عنها تمامًا وطارت بعيدًا حتى سقطت من ارتفاع 50 قدماً.

اعتقدت "ديبرشت" في البداية أن شيئًا ما سقط من السماء واستغرق الأمر من 10 إلى 15 دقيقة لمعرفة سبب الانفجار، عندما رأت الزجاج يتطاير من السيارة حتى عرفت أن الأمر يخص سيارة ابنتها.