لوحة مهملة في مطبخ عجوز تتحول إلى كنز قيمته 6 ملايين يورو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحولت لوحة باهتة قديمة في مطبخ سيدة فرنسية مسنة إلى كنز تبلغ قيمته 6 ملايين يورو لتصبح بين ليلة وضحاها إمرأة ثرية .

وعثر في مطبخ هذه العجوز الفرنسية، على لوحة مفقودة للفنان الإيطالي الشهير تشيمابوي، وهي تحفة ظلت مفقودة لزمن طويل وتعود في تاريخها إلى أوائل عصر النهضة في أوروبا بالقرن الثالث عشر.

ومن المتوقع أن تُباع خلال شهر أكتوبر القادم بما لا يقل عن الـ6 مليون يورو خلال مزاد علني.

لوحة الفنان الإيطالي التي كانت بعنوان كرايست موكد، كان قد قدر خبير فني فرنسي مختص بأعمال الفنانين القدماء يدعى إيريك توركا، بأن سعرها من الممكن أن يتجاوز الـ6 مليون يورو، أي ما يعادل تقريباً 6.6 مليون دولار أمريكي. وأشار توركا لوسائل الإعلام إلى أنه من المنتظر بيعها خلال مزاد علني في دار مزادات أكتيون في منطقة سينليس شمال باريس بتاريخ 27 أكتوبر القادم.

هذه التحفة الفنية التي تقدر بالملايين، ظلت طوال عقود عديدة معلقة إلى جانب إناء الطهي في مطبخ هذه العجوز الفرنسية، قبل أن يُكتشف أنها إحدى أبرز لوحات الفنان الإيطالي تشيمابوي المفقودة، والتي بقي مكانها ومصيرها مجهولاً لفترات طويلة، عندما وصلت إلى صالة مزادات فرنسية مع عدد من مقتنيات العجوز لتقييمها من قبل المختصين.

وكان إيريك توركا قد صرح لوكالة رويترز الإخبارية العالمية، أن هذا العمل -كرايست موكد- لتشيمابوي، يعتبر من أبرز وأهم أعمال الفنان الإيطالي. ووصفه بأنه ينفصل عن النمط اليوناني في الرسم دون منظور وقدم الإنسانية في العام 1280 من القرن الثالث عشر. وأضاف توركا قائلاً: «لقد كان هذا العمل جديداً تماماً حينها.. لقد كان ثورياً بالفعل».