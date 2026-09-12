مبابي غاضب: ماذا فعلت لكي يُشبّهونني بـ "ستالين" ؟!

قال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إنه لم يستمتع بالصور الساخرة التي أُنشئت بالذكاء الاصطناعي، وصورته كديكتاتور وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولة كأس العالم الأخيرة.

وظهر نجم المنتخب الفرنسي في الصور مرتديا زيا عسكريا، وفي بعض الحالات جالسا على عرش، إلى جانب الزعيم السوفييتي السابق جوزيف ستالين وغيره من القادة المشهورين والمثيرين للجدل.

وفي حوار مع مجلة "فرانس فوتبول"، سئل مبابي عن شعوره تجاه تلك الصور، ورغم اعترافه بوجود طابع فكاهي فيها، أبدى أنه غير مرتاح لمقارنته بشخصيات ارتبطت بأحداث مأساوية.

وقال مبابي: "هناك جانب مضحك في الأمر، إذ تدرك أن نية بعضهم حسنة وبريئة، لكن هناك أيضا جانب أقل طرافة، لأننا نعلم حجم الضرر الذي تسبب فيه أمثال هؤلاء الأشخاص عبر التاريخ. فالمقارنة بأشخاص قتلوا آخرين أو تسببوا في تعاسة الملايين والملايين من البشر أمر سيئ. لا أعتقد أنني فعلت شيئا كهذا في حياتي، لذلك فالأمر يشكل مزيجا من المشاعر المختلطة".

وأضاف مبابي، الذي تجاوز رصيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا: "أعلم أن الأمر جرى بروح الدعابة وأنه لا يتجاوز ذلك الحد، لكنه أحيانا يكشف عن نقص في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس".