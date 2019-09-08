السعودية و الإمارات تصدران بيانا مشتركا بشأن اليمن

المصدر: أبوظبي-وام

أصدرت المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا بشأن اليمن فيما يلي نصه.

( انطلاقا من حرص حكومتي المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر بتاريخ ( 25 ذي الحجة 1440 هـ الموافق ( 26 أغسطس ???? م ) حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ( عدن ) و ما تلى ذلك من أحداث والترحيب بدعوة المملكة للحوار في ( جدة ) وتأكيدا على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية لاحتواء تلك الأحداث فقد عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار ، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

و إذ تعرب الدولتان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية و المجلس الإنتقالي لدعوة المملكة للحوار فإنهما تشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية و التحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام ، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية و إيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات ( عدن ، أبين ، شبوة ) ، كما تؤكدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة و الخاصة و العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف ( المملكة و الإمارات ) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة ، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة و وقف التصعيد الإعلامي الذي يذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله ، والتعاطي بمسئولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن و الاستقرار وتوحيد الصف.

وتؤكد الدولتان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية و هزيمة المشروع الإيراني و دحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن .. وفي سبيل ذلك تعلن حكومتا البلدين استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المحافظات المحررة .