حملتا استدعاء لسيارات من «رولز رويس» و«شيفروليه» و«جي إم سي»

تشهد أسواق الدولة، تنفيذ حملتي استدعاء لسيارات من علامات «رولز رويس» و«شيفروليه» و«جي إم سي»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، لإجراء إصلاحات مجانية على مركبات مشمولة بالحملتين.

وينفذ «المركز الميكانيكي للخليج العربي» (AGMC)، الوكيل المعتمد لسيارات «رولز رويس» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حملة استدعاء لسيارات من طراز «رولز رويس كولينان»، المنتجة في المملكة المتحدة خلال أعوام الصنع من 2020 إلى 2025.

وتعود أسباب الاستدعاء، وفقاً لبيانات الحملة، إلى احتمال عدم تثبيت مسامير أحزمة المقاعد الخلفية أو أقفال مسند الظهر وفق المواصفات، ما قد يؤدي إلى ارتخائها وإتلاف أحزمة الأمان أو تقليل فعاليتها في حال وقوع تصادم.

وبحسب بيانات الاستدعاء، سيتم التواصل مع مالكي المركبات المشمولة بالحملة لإجراء التصليحات اللازمة مجاناً، فيما من المتوقع أن تشمل الحملة نحو 23 مركبة في الأسواق المحلية.

من جهة أخرى، تنفذ شركة «الكندي للسيارات»، الوكيل الرسمي والمعتمد لسيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، حملة استدعاء تشمل عدداً محدوداً من مركبات «شيفروليه سيلفرادو» و«جي إم سي سييرا».

وتأتي حملة الاستدعاء بسبب احتمال وجود عيب تصنيعي في منافخ الوسائد الهوائية لقضبان السقف، قد يؤدي إلى انفصال الغطاء العلوي للمنفاخ أو تشقق الجدار الجانبي له، ما قد يتسبب في تسرب الغاز المضغوط، وقذف الغطاء العلوي أو مكونات أخرى داخل المركبة، بما قد يعرض الركاب للإصابة.

ووفقاً لبيانات حملة الاستدعاء، تشمل الحملة مركبات مصنّعة في عام 2018، وسيتم التواصل مع مالكي المركبات المشمولة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، والتي تتضمن استبدال وحدات الوسائد الهوائية لقضبان السقف اليمنى واليسرى.

وتشمل الحملة مركبات مصنّعة في المكسيك، ومن المتوقع أن تشمل نحو أربع مركبات في أسواق الإمارات.