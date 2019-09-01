وفاة السائق الفرنسي هوبير في حادث بـ"فورمولا 2"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) مصرع السائق الفرنسي أنطوان هوبير (22 عاما) بعد تعرضه لحادث، امس)، خلال المرحلة التاسعة من بطولة العالم لمنافسات الفئة الثانية "فورمولا 2" على حلبة سبا - فرانكورشان البلجيكية، وأتى السباق عشية سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.



وأشار الاتحاد إلى وفاة سائق فريق "بي دبليو تي أردن" أتت بعد حادث خطر على الحلبة الشهيرة، موضحا، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية:"فرق الطوارئ والإسعاف حضرت على الفور إلى المكان، وتم نقل السائقين إلى المركز الطبي"، وتابع: "نتيجة للحادث، يأسف الفيا لإعلان أن سائق السيارة الرقم 19. أنطوان هوبير، توفي متأثرا بجروحه".



ووقع الحادث القوي في اللفة الثانية عند الجزء المستقيم من الحلبة بعد منعطف "أو روج" الذي يعد من أشهر المنعطفات في حلبات السباقات، وشمل إلى هوبير، الأميركي خوان مانويل كوريا والياباني مارينو ساتو.

وأظهرت اللقطات أن هوبير اصطدم في مرحلة أولى بالجدار خارج المسار الأسفلتي، قبل أن يعود إلى الحلبة فاقدا السيطرة على سيارته، ليصطدم به كوريا الآتي من الخلف بسرعة فائقة.

وأدى الاحتكاك بين السيارتين إلى انشطار سيارة هوبير، بينما عانى السائق الأميركي من كسور في الساق، وأوضح بيان "فيا" أن كوريا في "حالة مستقرة" بعد نقله إلى المستشفى.