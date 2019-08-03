بالفيديو.. شرطي أميركي ينقذ سيدة ثم يقتلها عن طريق الخطأ

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لقيت سيدة أميركية مصرعها بعد أن أخطأها أحد ضباط شرطة تكساس وهو يطلق النار على كلب اعتقد أنه كان يهاجمه في منطقة أرلينغتون.

ووقع الحادث وفق صحيفة "ميرور" البريطانية، بعد أن اتصل سكان المنطقة بالشرطة للإبلاغ عن سيدة فاقدة للوعي على العشب بجانب أحد الطرق، وعند وصول ضابط من الشرطة الى المكان لمساعدة السيدة وتدعى مارغريت، تفاجأ بكلب في المكان، وبعد إيقاظ السيدة ومساعدتها أثار الكلب حالة رعب للضابط، فما كان منه إلا أن شهر مسدسه وأطلق النار عليه، لكنه أخطأه وأصاب السيدة في صدرها لتفارق الحياة على الأثر في المستشفى.

ومنحت شرطة تكساس الضابط ويل جونسون المسؤول عن الواقعة التي وثقتها كاميرة موصولة الى بدلته، إجازة إدارية وفتحت تحقيقا في حادث إطلاق النار.

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