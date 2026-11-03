سباق حاسم للجمهوريين اليوم للحفاظ على أغلبية "الشيوخ" وتفادي دعوات عزل ترامب

يخوض الحزب الجمهوري الأميركي، اليوم، سباقاً انتخابياً مصيرياً للحفاظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الحزب هامشاً يسمح له بخسارة ما يصل إلى ثلاثة مقاعد فقط دون فقدان السيطرة على المجلس، في حين أن أي خسائر إضافية ستترتب عليها عواقب سياسية وقضائية واسعة النطاق.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، يدرك قادة الحزب الجمهوري أن خسارة مجلس الشيوخ، بالتزامن مع احتمال انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى يد الديمقراطيين، ستُفقدهم القدرة على تمرير مرشحي الرئيس دونالد ترامب للمناصب العليا، وعلى رأسها التعيينات القضائية مدى الحياة، فضلاً عن فتح الباب أمام الديمقراطيين لإطلاق سلسلة من محاكمات العزل بحق أعضاء الإدارة الأميركية وربما الرئيس نفسه دون قدرة الجمهوريين على إسقاطها سريعاً بأغلبية بسيطة.

وفي هذا السياق، أكد منسق الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون باراسو، أهمية الاحتفاظ بالأغلبية لضمان المصادقة على أي تعيينات يجريها الرئيس ترامب في المحكمة العليا إذا قرر أكبر قاضيين سناً، وهما معينان من قبل الجمهوريين، التقاعد خلال العامين المقبلين، مشدداً على ضرورة منع الديمقراطيين من إطالة أمد أي محاكمات عزل محتملة في حال سيطرتهم على الكونغرس.

ومع إقرار معظم الجمهوريين بصعوبة الاحتفاظ بمقعد ولاية نورث كارولينا وتلاشي فرصهم السابقة في جورجيا، يعوّل الحزب على تطورات اللحظات الأخيرة في ولايتي ميشيغان وألاسكا لإنقاذ أغلبيته وسط مزاج عام غير مواتٍ يدفعهم للقتال حتى داخل معاقلهم التقليدية.

ففي ولاية ميشيغان، يرى الجمهوريون فرصة تاريخية لتحقيق أول فوز لهم بمقعد مجلس الشيوخ منذ عام 1994، مدفوعين بالتأييد المفاجئ الذي أعلنته النائبة الديمقراطية هيلي ستيفنز للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة منافسه الديمقراطي المتقدم في الاستطلاعات عبد السيد. وفي حال نجح الجمهوريون في انتزاع هذا المقعد، فسيتعين على الديمقراطيين الفوز بأغلبية السباقات في ثماني ولايات يسيطر عليها الجمهوريون لتعويض الفارق، وهي: نورث كارولينا، أوهايو، تكساس، مين، ألاسكا، كانساس، ساوث كارولينا، وآيوا.

أما في ولاية ألاسكا، التي تشهد منافسة محتدمة، فيأمل الجمهوريون أن تصب التقارير الصحفية الأخيرة لصالح السيناتور الجمهوري دان سوليفان، بعد كشف صحيفة "نيويورك تايمز" عن مساعي حلفاء المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا لتجنيد مرشح ثالث بهدف تشتيت أصوات الناخبين المحافظين. كما يتوقع قادة الحزب الجمهوري احتفاظ السيناتور سوزان كولينز بمقعدها في ولاية مين أمام منافسها الديمقراطي تروي جاكسون.

واختتم الحزب الجمهوري حملاته المكثفة في ولايات رئيسية شملت كنتاكي وآيوا وميشيغان وتكساس وأوهايو، معولاً بشكل كبير على التجمعات الانتخابية للرئيس دونالد ترامب لتحفيز القاعدة الجماهيرية ورفع نسب الإقبال على التصويت في دورة انتخابية عادة ما تشكل تحدياً صعباً للحزب الحاكم.