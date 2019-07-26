سيارة الاسعاف.. حاجةٌ فرضتها الحروب فبدأت من عَرَبة

المصدر: ديما منصور - دبي

لطالما فرضت الحروب في مختلف أرجاء العالم وعلى مر العصور حاجات واختراعات جديدة لتتمشاشى مع التغييرات التي تحدثها هذه الحروب في حياة البشر من محاربين ومدنيين خلال الظروف الاستثنائية التي لم يعيشوها من قبل.

وكان من بين الأشياء التي ابتكرت لتلبية حاجات فرضتها الحروب "عربة الاسعاف". فلقد ارتبطت فكرة الاسعافات الأولية بالحروب على مدى التاريخ.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لسيارات الإسعاف، إلا أن القليلين منا من يسأل عن مراحل تطور هذه السيارة. من أين جاءت، وكيف كانت، وكيف كان شكلها، ولماذا تم اختراعها، وما هي الحالة الاسعافية الأولى التي نقلت بها. فلم تكن بالنسبة لنا سوى وسيلة صوتها ينذر بإخلاء الطريق لتمضي بأقصى سرعة علها تمنح أحدهم فرصة جديدة للحياة.

ويرجع تاريخ عربات الاسعاف إلى عام 900 حين قام "الأنجلوسكسونيون" في بريطانيا باستخدام عربات على شكل أرجوحة لنقل المرضى والمصابين إلى أقرب وحدة طبية.

ومن ثم بدأ تاريخ الإسعاف في العصور القديمة، مع استخدام عربات الخيل لنقل المرضى، وكان أول استخدام لسيارات الإسعاف لنقل حالات الطوارئ في عام 1487 من قبل الإسبان، وتطورت سيارة الإسعاف لتكون حاجة ضرورية لنقل المصابين في جميع أنحاء العالم، وتتزود بأحدث التكنولوجيا مع كل مرحلة من التطورات البشرية. وأدت التطورات في التكنولوجيا إلى سيارات الإسعاف الحديثة التي تعمل بالطاقة الذاتية.

وفي العام 1792 كان ظهور سيارة الاسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الاسعافات الأولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد على يد البارون الفرنسي دومينيك.

واكن لعربات الاسعاف دورا هاما في نقل جرحى الحروب، ففي خلال الحرب الأهلية الأميركية قُدمت عربات الإسعاف لنقل جرحى الحرب. وفي الحرب الفرنسية البروسية في عام 1870، وأيضا في الحرب الصربية التركية قامت عربات الإسعاف بعمل مهم في نقل الجرحى والمصابين من أرض المعركة، وفي حرب القرم سنة 1876 قامت سيارات الإسعاف بنقل حوالي 1854 مصاب.

ومن ثم تطورت وتوسعت خدمات سيارات الإسعاف لتضم فريق طبي كامل ومتنقل بالإضافة إلى إمكانية الوصول لأي مكان من خلال إرسال تلغرافات أو الاتصال بالشرطة، وقد استخدم هذا النوع من السيارات خلال الحرب العالمية الأولى والثانية. ثم ظهرت طائرات الإسعاف في منتصف القرن العشرين في أستراليا.

وبعد ذلك أيضا تعرضت سيارات الاسعاف إلى تحديثات عدة، وكان أول ظهور لسيارة الإسعاف التي نعرفها بشكلها حالي كان في بداية القرن الماضي ثم ابتكرت الولايات المتحدة أول طائرة اسعافات اولية في الخمسينات من القرن الماضي.