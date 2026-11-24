دبي – الإمارات اليوم

قدّمت الإمارات للشحن الجوي 2100 حقيبة إسعافات أولية مصنوعة من مواد أعيد استخدامها لدعم مجتمعات في ملاوي، في مبادرة جديدة تجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني. وتم التبرع بالدفعة الأولى من حقائب الإسعافات الأولية من مجموعة ”Aircrafted“ عبر مؤسسة ”ذا سباركل فاونديشن“، العضو في سلطة دبي الإنسانية، والتي تقدم برامج للرعاية الصحية والتغذية والتعليم وتمكين المجتمعات لدعم الأطفال والعائلات الأكثر احتياجاً.

وتأتي المبادرة في إطار الشراكة الممتدة بين طيران الإمارات وهيئة دبي الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وتمنح المبادرة استخداماً جديداً لحقائب ”Must Go“ التي كانت تستخدمها الإمارات للشحن الجوي ضمن خدمتها المخصصة لنقل قطع الغيار العاجلة للطائرات المتوقفة عن التشغيل، لتتحول إلى حقائب إسعافات أولية تسهم في توفير مستلزمات طبية أساسية للمجتمعات التي تعاني محدودية موارد الرعاية الصحية.

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد طرحت هذه الحقائب الحمراء عالية الوضوح عام 2018، لتسهيل وتسريع نقل قطع الغيار المطلوبة بصورة عاجلة للطائرات المتوقفة عن التشغيل حول العالم. ومع تطور المتطلبات التشغيلية واعتماد جيل جديد من هذه الحقائب، تقرر إعادة توظيف الحقائب الأصلية ضمن مبادرة ”Aircrafted“ من طيران الإمارات.

وشارك في تطوير المبادرة وتصميم الحقائب وإعدادها وتعبئتها فريق عمل من عدة إدارات في مجموعة الإمارات، تضم الإمارات للشحن الجوي، ومركز طيران الإمارات الهندسي، والخدمات الطبية للمجموعة، والاتصال المؤسسي والتسويق والعلامة التجارية، إلى جانب متطوعين من موظفي المجموعة.

وفي المرحلة الأولى، تولى فريق من فنيي التنجيد في ورشة مخصصة لإعادة التوظيف داخل مركز طيران الإمارات الهندسي تصنيع حقائب الإسعافات الأولية، باستخدام مواد معاد توظيفها بنسبة 97%، شملت حقائب ”Must Go“، وبقايا الجلود، ومواد أخرى ناتجة عن برنامج تحديث أسطول طيران الإمارات.

وبالتوازي مع ذلك، عمل فريق طيران الإمارات بشكل وثيق مع سلطة دبي الإنسانية ومؤسسة «ذا سباركل فاونديشن» لتحديد المستلزمات الطبية المطلوبة للحقائب وتأمينها.

وبعد الانتهاء من تصنيع الحقائب في مركز طيران الإمارات الهندسي، قام متطوعون من موظفي المجموعة بتعبئتها بالمستلزمات الطبية الأساسية، قبل نقلها على متن إحدى طائرات الشحن التابعة للإمارات للشحن الجوي إلى ملاوي، حيث تولت مؤسسة «ذا سباركل فاونديشن» استلامها وتوزيعها لدعم برامج الرعاية الصحية والمبادرات المجتمعية في زومبي بملاوي.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، بدر عباس: ”تجسد مبادرة حقائب الإسعافات الأولية من (Aircrafted) نهجنا في الاستخدام المسؤول للموارد، بالتوازي مع إحداث أثر ملموس في المجتمعات حول العالم. فقد صُممت حقائب (Must Go) في الأصل لنقل قطع غيار الطائرات المطلوبة بصورة عاجلة بسرعة ووضوح، واليوم تحمل بالقدر نفسه من الأهمية مستلزمات أساسية للرعاية الطبية والإنسانية. ومن خلال تعاوننا مع هيئة دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، ومؤسسة (ذا سباركل فاونديشن)، نتمكن من إيصال هذه الحقائب ومستلزماتها إلى المجتمعات التي تحتاج إليها“.

وقال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا: ”تعكس هذه المبادرة قوة المنظومة التي بنيناها في دبي الإنسانية، والتي تجمع المنظمات الإنسانية الدولية وشركاء القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية لتحويل فرص التعاون إلى أثر ملموس وحلول عملية تخدم المجتمعات المحتاجة. ومن خلال إعادة توظيف المعدات التشغيلية التي انتهى استخدامها وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، تقدم طيران الإمارات نموذجاً لكيفية الجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني. وهذا تحديداً هو الدور الذي نحرص على القيام به، من خلال بناء شراكات فاعلة، وتمكين الحلول المبتكرة، وتعظيم أثر المجتمع الإنساني الدولي الذي نستضيفه وندعمه“.

وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية العالمية لمؤسسة ”ذا سباركل فاونديشن“، سارة بروك: ”الحقائب التي كانت تحمل في السابق قطع غيار عاجلة للحفاظ على حركة الطائرات حول العالم، تحمل اليوم مستلزمات طبية عاجلة للمساعدة في إنقاذ الأرواح. ويجسد تحويل حقائب طيران الإمارات للشحن الجوي إلى 2100 حقيبة طبية لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في ملاوي نموذجاً قوياً للجمع بين الاستدامة والعمل الإنساني. ونحن ممتنون لطيران الإمارات على هذا التبرع، والأهم على ما يتيحه من فرصة للوصول إلى مزيد من الأشخاص، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، وإحداث أثر أكبر في حياة المجتمعات في ملاوي. ونأمل أن تكون هذه بداية لشراكة تحمل إمكانات كبيرة لإحداث أثر إيجابي“.

وإلى جانب الحقائب المخصصة للمجتمعات في ملاوي، تم توزيع نحو 4000 حقيبة إسعافات أولية مصنوعة من مواد أعيد استخدامها على موظفي مجموعة الإمارات.