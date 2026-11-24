رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أفادت وزارة الداخلية بوقوع حادث مروري إثر تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة، أسفر عن وفاة 11 شخصاً.وأكدت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وباشرت بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية، فيما تتواصل إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر وذوي المتوفين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما دعت أفراد المجتمع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة بشأن الحادث.