ساعة "آبل" تنقذ شاباً من موت مفاجئ

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنقذت ساعة "آبل" حياة شاب بعد أن نبهته إلى حالة قلبية مميتة لم يكن على علم بها منذ ولادته، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وسجلت ضربات قلبه 130 نقطة في الدقيقة بينما كان الشاب يستريح، الأمر الذي أثار قلقه، إلا انه توقع أن يكون الأمر على صلة بتناوله الكافيين، وخلال عملية حنجرة لا علاقة لها بالأمر، جاء الشاب على ذكر حالته التي لاحظها في مؤشر ضربات القلب الذي تسجله الساعة، حيث أجرى الأطباء الفحوصات ليتبين إصابته بتسلخ الشريان الأبهر المعروف بصمام القلب المتسرب.

وهي حالة قد تؤدي إلى قصور مفاجئ في القلب إذا لم يتم علاجه، اضاف الأطباء أن الشاب كان معرضا للموت المفاجئ بأي لحظة.

وخضع الشاب البالغ من العمر 22 عاما لجراحة قلب مفتوح، بعد تنبيه العاملين الطبيين إلى قراءات معدل ضربات القلب المثيرة للقلق من ساعته آبل.