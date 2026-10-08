بعد فقدان ابنها الوحيد.. صينية في الستين تنجب طفلين خلال عامين

لفتت امرأة صينية تبلغ من العمر 60 عاماً الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أنجبت طفلة، بعد عامين فقط من إنجابها مولودها الأول.

واتخذت المرأة قرار الإنجاب في مرحلة متقدمة من حياتها، بعد أن عانت فقدان طفلها الوحيد قبل أربع سنوات، وفقاً لما أوردته صحيفة «ريد ستار نيوز».

وولدت الطفلة، التي بلغ وزنها 2.8 كيلوغرام، في 17 سبتمبر، بعملية قيصرية في مستشفى تشوما ديان المركزي بمقاطعة خنان وسط الصين.

وأعربت والدتها، التي عُرفت باسم عائلة تشانغ، عن سعادتها قائلة: "أنا سعيدة جداً! لدي الآن ابن وابنة. حياتي مكتملة. سيؤنس الطفلان بعضهما بعضاً ولن يشعر أي منهما بالوحدة".

وكان ابنها البالغ من العمر عامين، والذي تطلق عليه الأسرة لقب "غوغو"، متحمساً للقاء شقيقته الصغيرة، وراح يغني لها أنشودة أطفال شعبية ترحيباً بها في المستشفى.

وقالت تشانغ إنها تشعر بأنها ما زالت شابة، ولا تكترث لانتقادات الآخرين بشأن قرارها الإنجاب في سن متقدمة.

وأضافت: "في نظري، أنا في الثامنة والعشرين من عمري فقط. وأعتقد أنني سأعيش حياة طويلة".

وتستمد تشانغ ثقتها بصحتها من تاريخ عائلتها في طول العمر، موضحة: "توفي والدي عن عمر 100 عام، فيما تبلغ والدتي حالياً 94 عاماً، وما زالت تتمتع ببصر وسمع جيدين، بل وتستطيع صعود الدرج بمفردها. وأعتقد أنني أتمتع بصحة مماثلة. وأنا واثقة من أنه عندما يحين أجلي، سيكون أطفالي قد كبروا وتزوجوا".

ولم يتضح ما إذا كانت حالات الحمل التي خاضتها تشانغ تمت من خلال التلقيح الصناعي أو الإخصاب في المختبر.

وقالت طبيبة النساء والتوليد في المستشفى، تشانغ هوا ليان: "أنجبت تشانغ ابنها في سن 58 عاماً، وابنتها في سن 60 عاماً. والحمل في مثل هذا العمر نادر في الصين".

وأشارت الطبيبة إلى أن تشانغ بدت أكثر تفاؤلاً وارتياحاً خلال حملها الأخير، قائلة: "كانت تبدو أكثر استرخاءً مقارنة بحملها السابق".

وقالت تشانغ إنها كانت تعد الطعام وتدير شؤون المنزل أثناء فترة حملها. وفي البداية، كان زوجها متردداً في قرارها الإنجاب، بسبب مخاوفه من تقدمها في العمر، لكنها طمأنته قائلة: "أنا بخير، ولا مشكلة لدي في ذلك".

وكان الزوجان يعيشان سابقاً مع طفل واحد فقط، شأنهما شأن كثير من الأسر في الصين. إلا أن هذا الطفل، الذي لم يُذكر جنسه، توفي بشكل مأساوي عام 2022، من دون أن يوضح التقرير سبب الوفاة.

وتسلط تقارير إخبارية بصورة متكررة الضوء على أسر فقدت طفلها الوحيد ثم اختارت الإنجاب في سن متقدمة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أنجبت امرأة تبلغ 62 عاماً في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين طفلة، بعد عام واحد من وفاة ابنها الوحيد.

وقالت شقيقة المرأة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا أحد يفهم إصرار شقيقتي. لا أحد يفهم ألم فقدان طفلها الوحيد".