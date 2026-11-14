إدارة ترامب تمول أبحاثاً على عقار مهلوس محظور قد يسبب توقف القلب

أعلنت وزارة الصحة الأميركية تخصيص ما يصل إلى 4.9 مليون دولار لتمويل أبحاث جديدة حول مادة "الإيبوغاين" (Ibogaine) المهلوسة والمحظورة قانونياً في الولايات المتحدة، وذلك في مسعى لاختبار فعاليتها في علاج اضطراب الكرب التالي للصدمة (PTSD)، والاكتئاب الحاد، وحالات الإدمان، لا سيما بين قدامى المحاربين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن هذه الخطوة تأتي لكسر جمود استمر لسنوات في أبحاث هذه المادة بسبب القيود القانونية الصارمة والمخاوف الطبية المتعلقة بمأمونيتها. وأوضح وزير الصحة الأميركي، روبرت إف. كينيدي جونيور، أن التمويل الحالي لن يُوجه لإجراء تجارب بشرية مباشرة في هذه المرحلة، بل سيُخصص للتحضيرات اللازمة لتصنيع المادة، وتحديد الجرعات الدوائية، وتصميم الدراسات السريرية.

وقال كينيدي معرباً عن أمله في دفع مسار اعتماد فائق السرعة: "سيتيح لنا ذلك تسريع عملية التجارب السريرية بشكل جذري"، مشيراً إلى إمكانية تخصيص أموال إضافية لاحقاً لدراسة استخدام المادة في علاج الإدمان.

ويُستخلص "الإيبوغاين" من شجيرة تنمو في غرب أفريقيا، ويُصنف كمركب ذي تأثير نفسي وعصبي يغير نشاط الدماغ ويسبب هلوسات شديدة. ورغم تزايد الاهتمام الطبي بإمكاناته في علاج إدمان المواد الأفيونية والصدمات النفسية المستعصية التي فشلت معها العلاجات التقليدية، فإن العقار يحمل مخاطر صحية جسيمة؛ إذ قد يؤدي إلى الغثيان والقيء والرجفان، فضلاً عن اضطرابات خطيرة في نظم القلب قد تنتهي بالوفاة، وهو ما دفع السلطات الأميركية إلى إدراجه ضمن قائمة المواد المحظورة الخاضعة لقيود مشددة على غرار عقار (LSD).

وفي ظل الحظر المفروض داخل الولايات المتحدة والتأخر في إثبات سلامة العقار عبر تجارب سريرية واسعة، يضطر بعض المرضى للسفر إلى دول أخرى لا تحظر المادة مثل المكسيك، حيث تتقاضى العيادات هناك ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار للبرنامج العلاجي الواحد، وسط إجراءات تشمل مراقبة النشاط الكهربائي للقلب وتواجد فرق طوارئ طبية تحسباً لأي مضاعفات قاتلة.

وتحظى المبادرة الحكومية بدعم من منظمات المحاربين القدامى، ومشرعين محافظين، وشخصيات إعلامية مقربة من الرئيس دونالد ترامب، في مقدمتهم مقدم البودكاست الشهير جو روغان، الذي كشف أنه أرسل رسالة نصية لترامب حول العقار، ليرد الرئيس سريعاً: "يبدو رائعاً. هل تريد موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA)؟ دعنا نفعل ذلك". بدوره، شدد وزير شؤون المحاربين القدامى، دوغ كولينز، على ضرورة التحرك العاجل لمساعدة الجنود المسرحين، مع الالتزام بأعلى المعايير العلمية لضمان سلامة المادة أولاً.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع لإدارة ترامب بدأت في أبريل الماضي بتوقيع أمر تنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية لتسريع تقييم العلاجات القائمة على المواد المهلوسة للاضطرابات النفسية المستعصية. وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأميركية حالياً ثلاثة طلبات لاعتماد أدوية من هذه الفئة، تشمل مركب "السيلوسيبين" المستخلص من فطر الهلوسة، ومادة (MDMA) المعروفة باسم "إكستاسي"، وسط توقعات بصدور قرارات بشأنها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.