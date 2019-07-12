الأجهزة الأمنية الكويتية تضبط خلية "الإخوان المسلمين" الفارة من مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أوضح بيان لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن الأجهزة الأمنية في الكويت قامت بضبط خلية تتبع تنظيم "الإخوان المسلمين"، صادر بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عاماً.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الكويتية: "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية".

وقالت الداخلية الكويتية إن "الجهات المختصة قامت بعملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبط أعضاء الخلية في أماكن متفرقة".

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإخوانية.

وبحسب بيان الوزارة فإن "أفراد الخلية الإخوانية أقروا في التحقيقات قيامهم بعمليات إرهابية للإخلال بالأمن في أماكن عدة بمصر، فيما لا زالت التحقيقات جارية للكشف عن المتعاونين معهم، ومن مكنهم من التواري، وساهم بالتستر عليهم".

وشددت "الداخلية الكويتية" على أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه، أو تعاونه مع هذه الخلية، أو مع أية خلايا، أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن.