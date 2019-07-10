رسمياً.. نيتفليكس يتوقف عن عرض مسلسل "فريندز" بهذا الموعد

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أكدت شركة "وارنر ميديا" التي تملك حقوق توزيع المسلسل الكوميدي الشهر "فريندز" أنه لن يكون بإمكان عشاق السلسلة مشاهدته عبر "نيتفليكس" بعد أشهر من التكهنات والتوقعات التي نفتها شبكة في وقت سابق هذا العام وفقا لما جاء في موقع "سي بي إس" نيوز.

وستتوقف شبكة "نيتفليكس" عن عرض المسلسل المكون من 236 حلقة بعد 6 أشهر، أي بحلول عام 2020، مع إعلان "وارنر ميديا" أن المسلسل سيعرض على شبكة "HBO MAX" في ربيع 2020.

واشترت شبكة "نيتفلكس" للمسلسلات حقوق عرض مسلسل فريندز مقابل 30 مليون دولار في عام 2015، كما قامت بدفع مبلغ تراوح بين 80 و100 مليون دولار مقابل عرضه حتى نهاية 2019.

وأشار محللون إلى أن مسلسل "فريندز"، يعد المسلسل الأشهر والاكثر متابعة على منصة "نيتفليكس"، وعلى أساسه تم تحديد مبالغ الدفع المستحقة مقابل حصرية عرضه.