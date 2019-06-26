بالصور.. "ناسا" تقدم تجربة الحياة في المريخ على الأرض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يقع فندق "تيرا" ثلاثي الأبعاد، والذي يوفر تجربة العيش في كوكب المريخ على الأرض، في غابة بولاية نيويورك في الطرف العلوي لنهر هدسون، ويتوقع أن يكون الوجهة القادمة لقضاء العطلات، على أمل التوصل إلى إمكانية توفير حياة مستدامة على المريخ.

وفاز تصميم وكالة "سبيس فاكتوري" للفندق في المسابقة التي أطلقتها "ناسا" للموائل ثلاثية الأبعاد، وحصل التصميم الفائز على 500 ألف دولار من وكالة الفضاء العالمية.

ويعود ريع الإقامة في الفندق لتمويل مهمة الشركة في البحث وتطوير تقنيات متجددة ومستدامة للمساكن في المستقبل.

وستتبع التكنولوجيا المستخدمة في بناء الفندق الذي يأخذ شكل الكبسولة في المساكن على الأرض، وتأمل الوكالة أن يساعد التصميم في إيجاد حياة مستدامة على كوكب المريخ ايضا.

وبني فندق "تيرا" بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد قابلة للتحلل ، من أجل حياة طويلة الأجل على المريخ.

وأكدت "الوكالة" أن المواد التي بني بها الفندق أقوى وأمتن من الإسمنت بنسبة 50% للحد من الأذى الذي تلحقه الطريقة الحالية المتبعة في البناء على الطبيعة.